La Universidad de León reconoce el talento y la entrega de sus estudiantes deportistas

El área de Deportes organizó un acto de reconocimiento para poner en valor la destacada participación de los estudiantes deportistas en la presente temporada.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León celebró este lunes un acto de reconocimiento a sus estudiantes deportistas con el objetivo de poner en valor no solo los resultados obtenidos a lo largo de la temporada, sino también el esfuerzo, la constancia y el compromiso que implica compatibilizar la actividad académica con la práctica deportiva de alto nivel.

Un reconocimiento al deporte como parte esencial de la formación integral del estudiantado universitario. Así lo ha destacado la rectora Nuria González, que fue la encargada de presidir el homenaje celebrado en el pabellón Hansi Rodríguez y que sirvió para poner de manifiesto la importancia del deporte universitario dentro del proyecto formativo de la institución.

“Para la Universidad de León, el deporte no es una actividad complementaria, sino que forma parte de lo que somos, una universidad que forma personas a través del conocimiento, pero también a través de valores como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo”, destacó la rectora.

El acto puso especialmente de manifiesto el papel de los deportistas de la ULE en los Campeonatos de España Universitarios, en los que la institución ha logrado un total de once medallas. Concretamente, en atletismo, la ULE ha sumado dos oros, gracias a la actuación de Raúl Matilla en salto de altura y Miguel Capdepont en lanzamiento de disco. En esta misma disciplina, Rubén Matas obtuvo una medalla de plata en disco, mientras que Javier Cruz consiguió otro segundo puesto en lanzamiento de peso.

En taekwondo, Marcos Bailez se hizo con la medalla de plata, y en halterofilia, Tilena Martínez firmó una destacada actuación con una plata y un bronce. Un medallero que completaron los bronces de María López y David Silván en jabalina, y de Daniel Ruales en los 5.000 metros, además del tercer puesto logrado por el equipo femenino de balonmano.

Éxitos que fueron reconocidos en el marco de un acto que, más allá del medallero, sirvió para poner en valor al conjunto del equipo deportivo. “Aquí hay medallistas, pero también compañeros y compañeras que han competido, que han peleado hasta el final y que representan el espíritu de esta Universidad”, destacó la rectora, que subrayó la apuesta institucional por el deporte y agradeció a los deportistas llevar el nombre de la institución “bien alto”.

Por su parte, el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes, Diego Soto, puso en valor el modelo deportivo de la ULE, basado en la colaboración con clubes y entidades deportivas del entorno, que permite compaginar la formación académica con el desarrollo del talento deportivo en el ámbito federado, “facilitando la proyección del deporte universitario y su conexión con la sociedad, permitiendo a los estudiantes competir tanto en el ámbito universitario como en equipos de referencia”.

Un reconocimiento organizado por el área de Deportes, con su directora al frente, María Perrino, y el personal técnico y de gestión, como Jesús Rodríguez Martínez, al que se le hizo un guiño por su próxima jubilación, y que ha permitido volver a poner de relieve el papel del deporte en el modelo educativo de la Universidad de León.