Barrientos, Eduardo, Juan Simón y Mariano reciben el homenaje del fútbol sala de León

Lázaro Barrientos, Eduardo Sánchez, Juan José Simón y Mariano Pérez, los que fueran jugadores de fútbol sala internacionales de León y que todos ellos militaran en el Astorga Fútbol Sala con el presidente histórico y fundador del club maragato, Gregorio Río Puente, conocido como Goyo, también tuvieron su reconocimiento por parte de la Delegación Leonesa de Fútbol, que vivió la fiesta de final de temporada con la participación de numerosos equipos, árbitros, directivos y entrenadores en la gala de entrega de trofeos. Todos los campeones recibieron sus trofeos.