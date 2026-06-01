El Veguellina CF asciende a la 1ª Regional de Aficionados debido a la renuncia del Naraya

El Veguellina CF será el equipo de la provincia leonesa que ascienda a 1ª Regional de Aficionados después de que el Naraya, que quedó campeón en Provincial, renuncie a la categoría. El Naraya se proclamó campeón de la 1ª División Provincial de Aficionados de León en la presente temporada, logrando el ascenso directo, aunque ahora renuncia. El Veguellina luchó por el título hasta la última jornada, pero quedó segundo tras una derrota clave, pero sube al renunciar el Naraya. El Veguellina acompañará en la 1ª Regional de Aficionados a La Bañeza, Sariegos, Cubillos y Ponferradina B.