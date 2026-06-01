Diario de León

FÚTBOL. Alegría por regresar a la categoría superior

El Veguellina CF asciende a la 1ª Regional de Aficionados debido a la renuncia del Naraya

El Veguellina asciende a la categoría Regional de Aficionados.

El Veguellina asciende a la categoría Regional de Aficionados.ÁNGELOPEZ

Ángel Fraguas
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Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

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El Veguellina CF será el equipo de la provincia leonesa que ascienda a 1ª Regional de Aficionados después de que el Naraya, que quedó campeón en Provincial, renuncie a la categoría. El Naraya se proclamó campeón de la 1ª División Provincial de Aficionados de León en la presente temporada, logrando el ascenso directo, aunque ahora renuncia. El Veguellina luchó por el título hasta la última jornada, pero quedó segundo tras una derrota clave, pero sube al renunciar el Naraya. El Veguellina acompañará en la 1ª Regional de Aficionados a La Bañeza, Sariegos, Cubillos y Ponferradina B.

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