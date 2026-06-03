Águeda Herrera, del equipo júnior del Lioness Somos Hijolusa, es convocada por España sub-17

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La jugadora del equipo júnior del Lioness Somos Hijolusa, la burgalesa Águeda Herrera, ha sido convocada por la Selección Española sub-17 para participar en la concentración de preparación del Campeonato del Mundo que se celebrará este verano.

Esta nueva llamada del combinado nacional supone un importante reconocimiento a la progresión y al trabajo que la jugadora viene realizando durante las últimas temporadas, consolidándose como una de las jóvenes promesas del baloncesto nacional.

No es la primera vez que Águeda recibe la confianza de los técnicos de la Federación Española de Baloncesto. A finales de diciembre de 2025 ya fue convocada por la Selección Española de Baloncesto 3x3 sub-17 para participar en una concentración navideña celebrada en Madrid, una experiencia que supuso un nuevo paso adelante en su formación deportiva.

Además, esta convocatoria se suma a una trayectoria de constante crecimiento dentro de los programas de tecnificación de la FEB, habiendo sido llamada anteriormente por otras selecciones españolas de formación.

La convocatoria para preparar una competición de la relevancia de un Campeonato del Mundo supone un premio al excelente rendimiento mostrado durante la temporada y una nueva oportunidad para seguir creciendo al máximo nivel.

Dídac Cebolla con España sub-19

Además, Dídac Cebolla de la Cultural Leonesa ha recibido el premio de ser convocado con la Selección Española sub-19 tras haber realizado una campaña bastante completa en su primer año en la ciudad cuna del parlamentarismo.

Dídac se convierte en el octavo jugador del equipo leonés en jugar con su selección. En su primer año en la tercera categoría del baloncesto nacional, el base ha anotado 263 puntos, ha cogido 63 rebotes y ha dado 84 asistencias, para una valoración final de 283. Estas cifras le han llevado a representar a España.