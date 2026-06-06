El BF León hace historia y asciende a la Liga Challenge

El BF León ya es equipo de la Liga Femenina Challenge. Las leonesas lograron su objetivo tras aguantar al Alcorcón en la vuelta de la final por el ascenso.

No lo tuvieron fácil las leonesas que acudían al encuentro con 19 puntos de margen alcanzados en la ida. Arropadas por varios cientos de aficionados en la grada el BF León aguantó las embestidas de su rival que llegó a contar con 22 puntos de ventaja.

Pero la garra y el buen hacer de las leonesas le permitieron sacar adelante el envite y pese a caer por 14 puntos (73-59) hacer historia y alcanzar un sitio en la segunda categoría del baloncesto femenino español para el próximo curso.