La Ponferradina da una inmensa alegría al Bierzo, en fotos

Diario de León

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La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

Publicado por
Redacción
León

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Actualizado:

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.

La Deportiva supo como jugar el partido de vuelta para pasar a la final por el ascenso.L. DE LA MATA

El equipo berciano lleva una gran alegría a su fiel afición

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