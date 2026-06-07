El Maratón de Astorga eleva a lo más alto al club La Pera cántabro

El Maratón de Fútbol Sala de Astorga coronó en su cuarta edición al equipo La Pera de Cantabria. Con 16 participantes procedentes de Castilla y León, Asturias, Madrid y Cantabria, la competición, distribuida en cuatro grupos de cuatro integrantes casa uno, dejaba como emparejamientos de cuartos de final el Papa Mandarinas que se imponía al Bar Syros (5-1), el Monti SMDA que superaba al Posadilla (5-1), el Lavandeira que ganaba al Racing León (6-4) y La Pera que doblegaba al Sollamas (4-2).

El equipo Monti SMDA, subcampeón.DL

Las semifinales iban a medir las fuerzas por un lado de La Pera que superaba en la tanda de penaltis al Lavandeira El Camino tras llegar al final del partido con empate a tres.

En la otra parte del cuadro, el Monti SMDA se hacía del Papa Mandarinas para llegar a la gran final en la que La Pera y el Monti SMDA de Madrid iban a jugarse el triunfo definitivo.

El partido, con un dominador en cada parte, acababa con empate a uno. Y en los penaltis, el portero de La Pera lograba atajar dos lanzamientos para sellar por 2-1 la victoria del equipo cántabro en un Maratón que resultó un éxito y en el que todos sus protagonistas dejaron constancia de su gran nivel.