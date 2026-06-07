Zverev rompe su maleficio en Roland Garros y levanta el trofeo

Publicado por A.G. París Creado: Actualizado:

A la cuarta fue la vencida para el alemán Alexander Zverev, que a sus 29 años sumó su primer título de Grand Slam tras firmar una trabajada victoria en la final de Roland Garros contra el italiano Flavio Cobelli, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1.

Cuatro horas y 16 minutos tuvo que batallar el número 3 del mundo para conseguir lo que hace dos años se le escapó en París, en 2020 en el Abierto de Estados Unidos y el año pasado en el de Australia y convertirse en el primer alemán que gana Roland Garros desde la era abierta.

Los dos tenistas, muy amigos fuera de las pistas, se fundieron en un abrazo al término del duelo, después de que el alemán se derrumbara en la tierra batida para celebrar su primer grande.

Un año después del monumento al tenis que firmaron Sinner y Alcaraz, la final de 2026 no pasará a la historia por su calidad, pero sí por la intensidad y lucha de los contrincantes, que multiplicaron los errores, pero que lo dejaron todo en la pista.

Si el alemán dio más muestras de dominio, el italiano se aferró hasta el último aliento a la final y solo en el quinto set pareció dejar entrever la diferencia entre ambos que indica el ránking.

El italiano cometió 65 errores no forzados por 54 del germano, fallos de bulto en los momentos clave y la incapacidad de ninguno de los dos para imponer su tenis desembocaron en una final emocionante, que cayó del lado de Zverev, que partía con más experiencia.