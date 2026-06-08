El CD Covadonga asturiano revalida el título en el Torneo Paramés de F7 Alevín

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo acogió la 3ª edición del Torneo Paramés de F7 Alevín, organizado por el Ayuntamiento de Santa María del Páramo y Turydepor. El campeonato reunió a 12 equipos y más de 200 jóvenes futbolistas procedentes de León, Palencia, Valladolid y Asturias.

Tras una intensa jornada de competición, convivencia y deporte, el CD Covadonga asturiano logró proclamarse campeón por segundo año consecutivo, revalidando el título conseguido en la pasada edición. Completaron el cuadro de honor el Atlético Trobajo leonés como subcampeón, el CD Victoria vallisoletano en tercera posición y el CD Carrión palentino en cuarto lugar. Gran reparto de posiciones entre las distintas provincias leonesa, asturiana y castellanas representadas.

Más allá de los resultados deportivos, el torneo volvió a destacar por el gran ambiente vivido en las instalaciones deportivas, con una importante presencia de familias y aficionados que disfrutaron de una jornada donde los valores del deporte, el compañerismo y el respeto fueron los verdaderos protagonistas.

Desde la organización se ha valorado muy positivamente la participación así como el impacto económico y social en el municipio, consolidando al Torneo Paramés como una de las citas de referencia del fútbol base en la provincia de León.