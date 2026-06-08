El Eneicat reina en la Vuelta a Colombia gracias a Lilibeth Chacón

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

El Eneicat ha firmado una actuación histórica en la Vuelta a Colombia Femenina 2026 al proclamarse vencedor de la clasificación general final gracias a la extraordinaria actuación de la venezolana Lilibeth Chacón, que culminó seis días de competición al más alto nivel para llevarse el triunfo absoluto de una de las pruebas más prestigiosas del calendario del antiguo imperio español americano.

La sexta y última etapa, una contrarreloj individual de 30 kilómetros entre las localidades Ingenio Risaralda y Apía, confirmó el gran dominio de Chacón durante toda la prueba semanal. La corredora del Eneicat finalizó segunda en esta etapa, únicamente superada por Laura Daniela Rojas, certificando así una victoria final que ya había encarrilado con su espectacular exhibición en el Alto de La Línea.

La clasificación general definitiva sitúa a Lilibeth Chacón como campeona de la Vuelta a Colombia Femenina 2026, con una ventaja de 2 minutos y 4 segundos sobre Angie Londoño y 2 minutos y 15 segundos sobre Laura Daniela Rojas.

Pero el éxito del conjunto dirigido por Eneritz Iturriaga fue mucho más allá de la victoria final. Chacón también se adjudicó la clasificación de la montaña y la clasificación por puntos, confirmándose como la corredora más completa y más en forma de la carrera y una de las grandes protagonistas del ciclismo femenino internacional en lo que llevamos de esta temporada.

El rendimiento colectivo del Eneicat volvió a estar a la altura de las circunstancias, peleando contra grandes equipos del pelotón internacional. En la clasificación general final, Tamara Seijas concluyó en una meritoria 16ª posición, mientras que Luisa Daniela Hernández finalizó 29ª, Aranza Villalón 31ª y Natalia Vásquez 34ª.

Además, el equipo terminó segundo en la clasificación por escuadras de la carrera, únicamente por detrás del potente Team Sistecrédito, ratificando la solidez mostrada por todas las corredoras durante las seis jornadas de competición.

La directora deportiva del Eneicat, Eneritz Iturriaga, destacó al término de la carrera que: "Veníamos a Colombia con ambición, pero el resultado ha superado nuestras expectativas. Ganar la general, la montaña y la clasificación por puntos demuestra el enorme trabajo realizado por todas las corredoras y el compromiso de todo el equipo. Ha sido una victoria construida desde el esfuerzo colectivo." El Eneicat retorna al viejo continente reforzado tras demostrar su capacidad para competir y ganar frente a algunas de las mejores corredoras y equipos del continente americano.