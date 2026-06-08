Rafa González, técnico del BF León, sobre el ascenso: «Ha sido un esfuerzo de años»

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Baloncesto Femenino León ha logrado el ascenso a la Liga Femenina Challenge, la segunda categoría femenina del baloncesto patrio, un hito que no se entendería sin el trabajo del preparador del equipo, Rafa González. «Ha sido un esfuerzo grandísimo, no solamente de este año, sino del último lustro, desde que hemos llegado a Liga Femenina 2. Hemos sufrido muchísimo en esta vuelta de la final en Alcorcón, por lo que ahora se disfruta mucho más el ascenso», aseguró.

«Hemos visto el fantasma de Utebo otra vez, de las prórrogas cuando perdimos el ascenso con Castellón, pero bueno, al final la jugada del robo de Fatu nos ha dado un aire increíble. Yo creo que en ese momento el rival ya se ha venido un poco mentalmente abajo, lo que es lógico, pero hay que reconocer que Alcorcón es un gran equipo y nos ha tenido contra las cuerdas durante prácticamente toda la segunda parte. Hoy era un partido muy difícil para un equipo muy joven, y eso se ha notado en algunos momentos», explicó.

«Esto al final también se ha sacado adelante por el buen trabajo diario realizado durante toda la temporada y el compacto grupo humano, como el paso adelante que han dado muchas jugadoras ante lesiones de sus compañeras», concluyó.

Recepción en el Ayuntamiento

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido a la plantilla y cuerpo técnico del Baloncesto Femenino León que logró el ascenso. Acompañado en esta recepción por su concejal de Deportes, Vicente Canuria, ha dado la enhorabuena a las jugadoras y al equipo técnico por esta gran temporada y por su histórico ascenso. Además, les ha deseado que continúen cosechando éxitos deportivos el próximo año.