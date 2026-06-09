Oier López, la primera pieza en el puzzle culturalista

El lateral izquierdo Oier López (Bilbao, 2002), canterano del Athletic Club de Bilbao, es la primera pieza en el puzzle culturalista en la gran reestructuración que tiene que ejecutar el director deportivo Asier Goiria junto a su equipo de trabajo, en el que también cumplen un papel fundamental el secretario técnico Ibán Markitz y el entrenador Jandro Castro. Será el primer fichaje que haga oficial el club leonés si finalmente nada se tuerce a última hora, pese a estar también en las agendas del CD Lugo, Mérida, Huesca, Hércules y Alcorcón, según ha venido anunciando Diario de León. El lateral zurdo procede del Barakaldo, en el que hizo una buena temporada en Primera Federación, con 4 goles anotados y 6 asistencias en los 31 encuentros disputados.

Después de su estancia en Lezama en su formación como futbolista llegó a jugar con el Bilbao Athletic, el filial del primer equipo, para después integrar la plantilla del Barakaldo. Tras 3 temporadas en el equipo vizcaíno, la Cultural le espera.