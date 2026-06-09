Calendario interactivo del Mundial 2026: fechas, horarios y el camino de España hacia la final
Por primera vez, el torneo será organizado conjuntamente por tres países: Canadá, México y Estados Unidos, ofreciendo una experiencia sin precedentes
El mundo del fútbol está a punto de vibrar con una nueva edición de la Copa Mundial de la Fifa 2026, un evento histórico que promete romper todos los récords. Por primera vez, el torneo será organizado conjuntamente por tres países: Canadá, México y Estados Unidos, ofreciendo una experiencia sin precedentes con 48 selecciones participantes.
Para que no pierdas detalle de dónde se vivirá esta gran fiesta, consulta el mapa con las fechas, horarios y todos los detalles para este Mundial:
CALENDARIO INTERACTIVO
MUNDIAL 2026
➔ VER COMPOSICIÓN DE GRUPOS
GRUPO A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- República Checa
GRUPO B
- Canadá
- Bosnia
- Qatar
- Suiza
GRUPO C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
GRUPO D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
GRUPO E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
GRUPO F
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Túnez
GRUPO G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
GRUPO H ★
- ESPAÑA
- Cabo Verde
- Arabia Saudí
- Uruguay
GRUPO I
- Francia
- Senegal
- Irak
- Noruega
GRUPO J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
GRUPO K
- Portugal
- RD Congo
- Uzbekistán
- Colombia
GRUPO L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
➔ VER PRIMERA FASE (CRONOLÓGICO)
Jueves 11/06
México vs. Sudáfrica21:00 h.
Viernes 12/06
Corea del Sur vs. República Checa04:00 h.
Canadá vs. Bosnia21:00 h.
Sábado 13/06
Estados Unidos vs. Paraguay03:00 h.
Qatar vs. Suiza21:00 h.
Domingo 14/06
Brasil vs. Marruecos00:00 h.
Haití vs. Escocia03:00 h.
Australia vs. Turquía06:00 h.
Alemania vs. Curazao19:00 h.
Países Bajos vs. Japón22:00 h.
Lunes 15/06
España vs. Cabo Verde ★18:00 h.
Costa de Marfil vs. Ecuador01:00 h.
Suecia vs. Túnez04:00 h.
Bélgica vs. Egipto21:00 h.
Martes 16/06
Arabia Saudí vs. Uruguay00:00 h.
Irán vs. Nueva Zelanda03:00 h.
Francia vs. Senegal21:00 h.
Miércoles 17/06
Irak vs. Noruega00:00 h.
Argentina vs. Argelia03:00 h.
Austria vs. Jordania06:00 h.
Portugal vs. RD Congo19:00 h.
Inglaterra vs. Croacia22:00 h.
Jueves 18/06
Ghana vs. Panamá01:00 h.
Uzbekistán vs. Colombia04:00 h.
República Checa vs. Sudáfrica18:00 h.
Suiza vs. Bosnia21:00 h.
Viernes 19/06
Canadá vs. Qatar00:00 h.
México vs. Corea del Sur03:00 h.
Estados Unidos vs. Australia21:00 h.
Sábado 20/06
Escocia vs. Marruecos00:00 h.
Brasil vs. Haití02:30 h.
Turquía vs. Paraguay05:00 h.
Países Bajos vs. Suecia19:00 h.
Alemania vs. Costa de Marfil22:00 h.
Domingo 21/06
España vs. Arabia Saudí ★18:00 h.
Ecuador vs. Curazao02:00 h.
Túnez vs. Japón06:00 h.
Bélgica vs. Irán21:00 h.
Lunes 22/06
Uruguay vs. Cabo Verde00:00 h.
Nueva Zelanda vs. Egipto03:00 h.
Argentina vs. Austria19:00 h.
Francia vs. Irak23:00 h.
Martes 23/06
Noruega vs. Senegal02:00 h.
Jordania vs. Argelia05:00 h.
Portugal vs. Uzbekistán19:00 h.
Inglaterra vs. Ghana22:00 h.
Miércoles 24/06
Panamá vs. Croacia01:00 h.
Colombia vs. RD Congo04:00 h.
Suiza vs. Canadá21:00 h.
Bosnia vs. Qatar21:00 h.
Jueves 25/06
Escocia vs. Brasil00:00 h.
Marruecos vs. Haití00:00 h.
República Checa vs. México03:00 h.
Sudáfrica vs. Corea del Sur03:00 h.
Curazao vs. Costa de Marfil22:00 h.
Ecuador vs. Alemania22:00 h.
Viernes 26/06
Japón vs. Suecia01:00 h.
Túnez vs. Países Bajos01:00 h.
Turquía vs. Estados Unidos04:00 h.
Paraguay vs. Australia04:00 h.
Noruega vs. Francia21:00 h.
Senegal vs. Irak21:00 h.
Sábado 27/06
Uruguay vs. España ★02:00 h.
Cabo Verde vs. Arabia Saudí02:00 h.
Egipto vs. Irán05:00 h.
Nueva Zelanda vs. Bélgica05:00 h.
Panamá vs. Inglaterra23:00 h.
Croacia vs. Ghana23:00 h.
Domingo 28/06
Colombia vs. Portugal01:30 h.
RD Congo vs. Uzbekistán01:30 h.
Argelia vs. Austria04:00 h.
Jordania vs. Argentina04:00 h.
➔ VER FASE FINAL (ELIMINATORIAS)
Dieciseisavos de Final (1/16)
2º Grupo A vs 2º Grupo B
1º Grupo C vs 2º Grupo F
1º Grupo E vs 3º Grupo A/B/C/D/F
1º Grupo F vs 2º Grupo C
2º Grupo E vs 2º Grupo I
1º Grupo I vs 3º Grupo C/D/F/G/H
1º Grupo A vs 3º Grupo C/E/F/H/I
1º Grupo L vs 3º Grupo E/H/I/J/K
1º Grupo G vs 3º Grupo A/E/H/I/J
1º Grupo D vs 3º Grupo B/E/F/I/J
1º Grupo H (Posible España) vs 2º Grupo J
2º Grupo K vs 2º Grupo L
2º Grupo D vs 2º Grupo G
1º Grupo B vs 3º Grupo E/F/G/I/J
1º Grupo J vs 2º Grupo H (Posible España)
1º Grupo K vs 3º Grupo D/E/I/J/L
Octavos de Final (1/8)
Ganadores Dom 28 y Mar 30 (03:00)
Ganadores Lun 29 (22:30) y Mar 30 (23:00)
Ganadores Lun 29 (19:00) y Mar 30 (19:00)
Ganadores Mié 01 (03:00) y Mié 01 (18:00)
Ganadores Vie 03 (01:00) y Jue 02 (21:00)
Ganadores Jue 02 (02:00) y Mié 01 (22:00)
Ganadores Sáb 04 (00:00) vs Vie 03 (20:00)
Ganadores Vie 03 (05:00) vs Sáb 04 (03:30)
Cuartos de Final (1/4)
Ganador 1/8 (Sáb 23:00) vs Ganador 1/8 (Sáb 19:00)
Ganador 1/8 (Lun 21:00) vs Ganador 1/8 (Mar 02:00)
Ganador 1/8 (Dom 22:00) vs Ganador 1/8 (Lun 02:00)
Ganador 1/8 (Mar 18:00) vs Ganador 1/8 (Mar 22:00)
Semifinales y Finales
Semifinalistas Lado Izquierdo
Semifinalistas Lado Derecho
Perdedores de Semifinales
Ganadores de Semifinales