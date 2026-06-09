Valdo: «El España-Cabo Verde es pasión»

Valmiro Lopes Rocha ‘Vado’ (Villablino, 1981), internacional con España hasta La Rojita Sub-21 y con Cabo Verde en la absoluta. Tiene el corazón partido antes de que arranque el Mundial 2026 para sus dos selecciones del alma. El lunes 15 de junio, a partir de las 18.00 horas, España y Cabo Verde se enfrentan con Valdo muy pendiente de las evoluciones del partido.

Valdo, que ha jugado en media liga española y que salió de la cantera del Real Madrid, es de origen caboverdiano. Este partido entre España y Cabo Verde con el que comienza el Mundial en el Grupo H «es una repercusión brutal para mi país y también lo viviré con mucha pasión a nivel emocional, porque soy internacional con las dos selecciones. Eso es especial para mí y, a la vez, muy bonito. Para Cabo Verde debutar en un Mundial ante la selección número uno del mundo será espectacular y muy emocionante. Estamos realmente muy entusiasmados», destaca el leonés de Villablino.

Valdo comenta cómo se metió Cabo Verde en el Mundial que comienza este jueves: «Nos hicimos fuertes en casa y eso a la postre fue decisivo. Hicimos una gran clasificación. Nos lo ganamos por méritos propios». Para el partido entre España y Cabo Verde, país de unos 500.000 habitantes, de este próximo lunes seguro que se va a paralizar el país africano: «En el último partido para clasificarse, se declaró fiesta nacional. Sólo se trabajó unas horas por la mañana y después, se paró todo el país. Contra España se paralizará todo. Seguro. Además del medio millón de habitantes en Cabo Verde, hay un número mayor de caboverdianos repartidos por el mundo. Sobre todo, en Estados Unidos. En Boston hay una gran colonia. Habrá mucha gente de Cabo Verde animando en la grada».