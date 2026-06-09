Ivanildo: «Es un orgullo ver a Cabo Verde ante España»

Ivanildo Rodrigues Lopes (Torre del Bierzo, 1989), el experimentado portero del Atlético Bembibre, es de origen caboverdiano, con padres de Cabo Verde. El partido España-Cabo Verde, que abre el Mundial para las dos selecciones es «especial» para Ivanildo. Cree que «el nivel de España es superior al de Cabo Verde, no cabe ninguna duda. España es una de las favoritas para ganar el Mundial. Pero en fútbol siempre puede darse la sorpresa. Recuerdo que España perdió contra Suiza en el Mundial Sudáfrica en el primer partido, contra todo pronóstico, y luego conquistó el título de campeón mundial a lo grande. Por mí, que se repita y la líe Cabo Verde sería perfecto. Cabo Verde haría historia ganando a España y eso sí, que España después se proclame campeona».

A continuación, Ivanildo habla con el corazón: «Es un orgullo ver a un país tan pequeño como Cabo Verde jugar un Mundial. Es mi país de origen y le deseo lo mejor».