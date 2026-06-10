Xemi: «Todos los que formamos la Ponferradina tenemos mucha ilusión»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

«Todos tenemos muchísima ilusión por esta eliminatoria». Con esas palabras se refirió ayer Xemi al momento que vive la plantilla de la Deportiva tras la clasificación para el play off y el logro de pasar a la final del mismo. El equipo lleva cuatro porterías a cero consecutivas y 4 victorias y un empate en las últimas 5 fechas. Sin embargo, desde el Atlético de Madrid y su entorno mediático se ha querido vender a la Deportiva como un equipo sucio, que pierde tiempo... Y parece que el entrenador del RC Celta Fortuna ha comprado el mensaje. «Cada equipo tiene su estilo y nosotros nos caracterizamos por competir muy bien. Simplemente le metemos intensidad. El otro día nos sacaron dos amarillas. Si hubiéramos sido tan bruscos, nos habrían sido más», afirma el catalán.

Xemi no se olvidó de la afición, recordando cómo el Centro Deportivo de Alcalá de Henares parecía El Toralín el pasado sábado y espera que también pueda acompañar al equipo la semana que viene a Balaídos, pero antes, poderle dar una alegría en casa.

AL MENOS TRES MESES DE BAJA

Esquerdo no volverá a jugar hasta el inicio de la próxima temporada y dado que no tiene contrato con la Deportiva más allá del 30 de junio, podría encontrarse en un caso parecido al de Nacho Castillo. El levantino sufre una distensión en uno de los ligamentos tibioperoneos y, como apuntábamos ayer, su tiempo de baja iba para largo, aunque al no haber rotura alguna, no es un período superior a los 6 meses, que es cuando se habla de lesiones de larga duración.

LA MISMA PAREJA

El técnico deportivista entrenó ayer a puerta cerrada. Ante la ausencia de la pareja habitual de mediocentros en los últimos meses (Frimpong-Esquerdo), las principales pruebas de Nafti han pasado por colocar en esa demarcación a Fede San Emeterio y a Erik Morán. Aunque pueda parecer que no, esta pareja ya ha jugado de inicio dos veces en esta Liga, ambas de forma consecutiva y ambas en el mes de febrero, cuando Erik Morán fue titular por última vez. Fueron los duelos contra el Lugo y contra el RC Celta Fortuna, por lo que se repetiría con el mismo partido que la última vez que jugó junta. No obstante, no habría que descartar que Borja Valle iniciase el choque en la dirección del juego blanquiazul.