Astorga transforma su plaza Mayor en una pista de pádel

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha llevado a cabo la presentación del III Torneo de Pádel Plaza Mayor Astorga, que comenzará el 20 de junio y se dilatará en el tiempo hasta el 5 de julio. Está organizado por Innova Sports y con el apoyo del consistorio local. El concejal delegado de las áreas de medio ambiente y deporte, Julián García Fernández presentó el evento y junto a él Raúl Vega, Luis Gómez y Eva María Alonso, todos ellos de Innova Sports.

«Este año la novedad es el torneo internacional que hacemos, el FIP Bronze, que es un torneo que está justo por debajo de la categoría de Premier Padel y es el que da puntos para optar a ese a esos torneos de nivel superior. El FIP Bronze cierra las inscripciones el 12 de junio y hay personas apuntadas básicamente de todo el mundo. Vienen jugadores argentinos, chilenos, holandeses, portugueses e incluso alguno que está entre los 50 mejores del mundo, como es el caso de Lararuaga Arena», explicó Julián García. Se disputará del 22 al 28 de junio y se integra dentro del otro torneo.

Este campeonato de categoría tendrá cuadro masculino y femenino. El principal estará limitado a 32 parejas por categoría, con una fase previa que podrá reunir otras 32 parejas en cada una de las clases.

«El torneo amateur es un poco más y básicamente como el año pasado y de momento contamos con más parejas que el año pasado, unas 140, así que eso es que lo estamos haciendo bien», aseveró el concejal maragato. Hay también masculino y femenino en cuatro niveles y categoría de veteranos de más de 50 años. Asimismo hay mixto en tres niveles. El precio de inscripción es de 25 euros en una categoría/nivel y de 40 en dos. Hay flexibilidad horaria y todas las parejas tienen tres partidos asegurados.