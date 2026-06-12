El Eneicat se prueba en Pirineos

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Eneicat continúa su calendario internacional con la participación en el Tour de los Pirineos entre el 12 y 14 de junio, una prueba de gran exigencia que volverá a poner a prueba la solidez de las componentes del equipo en un terreno montañoso especialmente duro y selectivo.

La formación leonesa ha tomado la decisión de acudir a esta cita con una convocatoria formada por Sandra Alonso, Olha Kulynych, Alessia Missiaggia, Aranza Villalón y Mercedes González, con lo que se pretende lograr un bloque equilibrado que combine experiencia, capacidad de trabajo y corredoras preparadas para afrontar etapas de alta exigencia.

El Tour de los Pirineos se presenta como una competición ideal para seguir midiendo el crecimiento del equipo en carreras por etapas, donde la regularidad, la colocación, la recuperación y el trabajo colectivo serán determinantes para poder estar presentes en los momentos importantes de carrera.

El Eneicat aterriza en esta cita competitiva tras una temporada marcada por su clara progresión internacional, con resultados destacados en pruebas de gran nivel y con la confianza reforzada después de su reciente actuación en la Vuelta a Colombia Femenina, donde el equipo logró uno de los mayores éxitos de su historia, con el segundo lugar por escuadras y el triunfo de la venezolana Lilibeth Chacón.

La presencia de Sandra Alonso aporta experiencia y calidad competitiva a un bloque que contará también con la solidez de Aranza Villalón, el crecimiento de Alessia Missiaggia, la capacidad de sacrificio de Olha Kulynych y el trabajo de Mercedes González como piezas importantes para sostener al equipo durante la carrera.

Desde la dirección deportiva se afronta la prueba con ambición, pero también con la prudencia que exige una competición de estas características. El objetivo será competir con personalidad, buscar presencia en carrera y seguir consolidando la identidad de un equipo que continúa creciendo en el calendario internacional.

El Eneicat vuelve así a situarse en una prueba de máximo nivel, reafirmando su apuesta por un calendario exigente y por la construcción de un proyecto cada vez más competitivo dentro del ciclismo femenino.