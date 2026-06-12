Sergi Maestre acepta el trato para seguir en la Cultural Leonesa

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El veterano mediocentro Sergi Maestre ha decidido aceptar la oferta de continuar en la Cultural Leonesa. Lo hará por una temporada, más otra opcional.

Esta campaña en Segunda División su protagonismo ha menguado, pero en Primera RFEF su experiencia y saber hacer pueden ser de un valor incalculable.

Por otro lado, el club en la figura de su director deportivo Asier Goiria sigue rastreando el mercado en busca de lograr la contratación de sus primeras opciones para la nueva campaña que se avecina, tras el fichaje confirmado de Oier López y la continuidad de Bicho y Maestre.