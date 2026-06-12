Sergio Pallide llega como entrenador al Olímpico de León femenino

Publicado por David Álvarez León Creado: Actualizado:

El Olímpico de León Femenino ha alcanzado un acuerdo con Sergio Díez del Ferrero, conocido en el mundo del fútbol como Pallide, para convertirse en el nuevo entrenador del primer equipo de cara a la temporada 2026-2027.

El técnico leonés asume las riendas del conjunto capitalino tras una dilatada trayectoria en los banquillos de la provincia y después de su última experiencia en la Tercera RFEF masculina, aportando experiencia, liderazgo y un profundo conocimiento del fútbol regional.

La llegada de Pallide supone el inicio de una nueva etapa para el Olímpico de León Femenino, que afronta la próxima campaña con la ambición de recuperar cuanto antes la Segunda RFEF.

Desde la entidad se considera que el perfil del nuevo entrenador reúne las condiciones idóneas para liderar un proyecto que combina experiencia, trabajo de cantera y aspiraciones deportivas, manteniendo la identidad competitiva que ha caracterizado al club durante los últimos años.

El nuevo técnico comenzará en las próximas semanas la planificación de la temporada junto a la dirección deportiva, trabajando en la configuración de una plantilla que permita al Olímpico de León Femenino competir por los puestos de cabeza desde el inicio del campeonato.

Desde el club se quiere dar la bienvenida a Sergio Díez del Ferrero Pallide y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencidos de que su trabajo y compromiso ayudarán a seguir haciendo crecer el fútbol femenino leonés y a alcanzar los objetivos marcados para la temporada 2026-2027.