Diario de León

Sigue en directo el partido Ponferradina-Celta Fortuna de la fase de ascenso

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SD Ponferradina

En directo

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Celta

RC Celta Fortuna

Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes (Comité Andaluz)
FOTO INTERIOR MINUTO A MINUTO PONFERRADINA

FOTO INTERIOR MINUTO A MINUTO PONFERRADINA

Publicado por
Guillermo Mieres
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

Amarilla para Borja Vázquez

Por protestar una falta que le han pitado.

Falta que centra Andoni al punto de penalti

Nadie es capaz de rematar.

Falta de Óscar Marcos sobre Koke Iglesias

La pone en juego Andrés Prieto con una pelota larga y despeja la defensa olívica. 

Primeros cambios del partido, por parte del Celta Fortuna

Entran Gavián y Somuah y abandonan el campo Joel López y Álvaro Marín.

Quinto córner del partido para el Celta

Remate de cabeza de Álvaro Marín que se va por encima de la portería.

Buena ocasión de Koke Iglesias

Se encuentra un balón en el área tras saque de banda pero se le va alta.

La Ponfe saca la falta

Despeja la cobertura celtiña. 

Mientras, Álvaro Marín se ha llevado un golpe

San Emeterio es el posible infractor. Fredi Álvarez pide el VAR. El árbitro considera que no ha pasado nada. 

Otra amarilla para los vigueses

Se la lleva Hugo Burcio por hacer falta a Borja Vázquez.

Primera amarilla para el Celta Fortuna

Para Joel López por una falta sobre Calderón.

Casi lleno hoy en El Toralín

Se anuncia que hay 8.000 espectadores en el estadio berciano.

Disparo de Antañón

Que acaba en córner para los visitantes. Mal sacado, la Ponfe no puede aprovechar para contraatacar.

Centro de Calderón tras un gran recorte

Acaba en las manos de Coke Carrillo.

Saque de banda de la Deportiva que acaba en el interior del área

Despeja Milla sin contemplaciones.

Ya rueda de nuevo el balón

Primera ocasión rápida para el Celta, que acaba en las manos de Andrés Prieto.

Fin del primer tiempo

Se llega al descanso con el 0-0 inicial.

Tiempo extra

Un minuto de añadido.

Saque de esquina para los vigueses

Saca Joel López y acaba en otro córner. 

Falta peligrosa a favor del Celta Fortuna

En el pico del área. Centra Hugo González y despeja la defensa a córner.

Borja Vázquez recupera cerca del área

Pero luego le quitan el balón antes de que pueda armar el tiro.

Últimos minutos del primer tiempo

Se mantiene el resultado inicial con la Deportiva un nivel por encima de su rival, pero sin ser capaz de mostrarlo en el marcador.

Amarilla para Keita

Por reiteración, tras la tercera falta seguida.

Borja Vázquez trata de llegar a un balón en el área

Pero se adelanta Germain Milla, que cede de cabeza a su portero.

Primer tiro a puerta del Celta Fortuna

Obra de Hugo González. Muy centrado, Andrés atrapa sin problemas.

Calderón se ha hecho daño en la jugada

Por un choque con Joel López tras mandar el centro. Entran las asistencias bercianas.

¡La ha tenido la Deportiva!

En las botas de Borja Valle a centro de Calderón. Se le fue alta. La mejor ocasión del partido hasta ahora.

Falta de Ger Nóvoa

Sobre Hugo González, que queda tendido sobre el campo.

Borja Vázquez falla en el control

En lo que era una buena ocasión para quedarse solo delante del portero.

Amarilla para Andoni

Primera para un jugador de campo. Recordar que San Emeterio está apercibido.

Keita cae en el área

Pero no hay nada.

Fuera de juego del Celta Fortuna, primero del partido

De Joel López.

Falta en ataque de Calderón

El Toralín se muestra muy descontento con el arbitraje.

Centro de Calderón

Que se va alto por encima de la portería.

Otra nueva falta no pitada a favor de la Deportiva, que acaba en amarilla para Nafti por protestar

La jugada termina en saque de esquina para el Celta Fortuna y amarilla a Nafti por sus quejas.

Pase al interior del área berciana, que acaba en el área contraria

La atrapa Andrés Prieto que inicia la contra. Buena ocasión, pues el balón se pasea por el área viguesa y acaba en saque de banda pero cercano al banderín de córner.

El árbitro está dejando jugar

Ha parecido una falta clara sobre Calderón en el mediocampo, pero Abraham Domínguez no ha pitado nada.

Falta de San Emeterio

En el mediocampo, sobre el atacante Hugo Burcio. Colgada al área, sin peligro para la Ponfe.

Keita intenta hacer la guerra por su cuenta

Y pierde el balón.

Primeros minutos de juego con control local

La Ponfe está dominando los primeros compases del duelo.

De nuevo Calderón ahora desde el otro lado

Acaba en un tiro lejano que se marcha muy desviado. Falta a favor de la Deportiva que no señala el colegiado.

Saque de banda a favor de la Ponferradina que acaba en córner

Saca Calderón en jugada ensayada y termina en nuevo saque de esquina.

Primer balón para la Ponfe

Falta a favor de los bercianos, sobre Keita.

Alineaciones

Los futbolistas ya han finalizado sus respectivos calentamientos y en breves instantes regresarán al terreno de juego para comenzar el partido.

Ponferradina: Andrés Prieto, Koke Iglesias, Undabarrena, Germán Novoa, Andoni López, Erik Morán, San Emeterio, Calderón, Borja Valle, Keita y Borja Vázquez.

Celta Fortuna: Coke Carrillo, Quique Ribes, Meixús, Anxo Rodríguez, Germain Milla, Hugo Burcio, Antañón, Joel López, Hugo González, Óscar Marcos y Álvaro Marín.

Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes (Comité andaluz).

Previa del partido

La Ponferradina intentará no notar la importante baja de Esquerdo. Frimpong finalmente ha entrado en la convocatoria aunque su concurso durante el partido dependerá del desarrollo de este.

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