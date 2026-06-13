Sigue en directo el partido Ponferradina-Celta Fortuna de la fase de ascenso
SD Ponferradina
En directo
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RC Celta Fortuna
Amarilla para Borja Vázquez
Por protestar una falta que le han pitado.
Falta que centra Andoni al punto de penalti
Nadie es capaz de rematar.
Falta de Óscar Marcos sobre Koke Iglesias
La pone en juego Andrés Prieto con una pelota larga y despeja la defensa olívica.
Primeros cambios del partido, por parte del Celta Fortuna
Entran Gavián y Somuah y abandonan el campo Joel López y Álvaro Marín.
Quinto córner del partido para el Celta
Remate de cabeza de Álvaro Marín que se va por encima de la portería.
Buena ocasión de Koke Iglesias
Se encuentra un balón en el área tras saque de banda pero se le va alta.
La Ponfe saca la falta
Despeja la cobertura celtiña.
Mientras, Álvaro Marín se ha llevado un golpe
San Emeterio es el posible infractor. Fredi Álvarez pide el VAR. El árbitro considera que no ha pasado nada.
Otra amarilla para los vigueses
Se la lleva Hugo Burcio por hacer falta a Borja Vázquez.
Primera amarilla para el Celta Fortuna
Para Joel López por una falta sobre Calderón.
Casi lleno hoy en El Toralín
Se anuncia que hay 8.000 espectadores en el estadio berciano.
Disparo de Antañón
Que acaba en córner para los visitantes. Mal sacado, la Ponfe no puede aprovechar para contraatacar.
Centro de Calderón tras un gran recorte
Acaba en las manos de Coke Carrillo.
Saque de banda de la Deportiva que acaba en el interior del área
Despeja Milla sin contemplaciones.
Ya rueda de nuevo el balón
Primera ocasión rápida para el Celta, que acaba en las manos de Andrés Prieto.
Fin del primer tiempo
Se llega al descanso con el 0-0 inicial.
Tiempo extra
Un minuto de añadido.
Saque de esquina para los vigueses
Saca Joel López y acaba en otro córner.
Falta peligrosa a favor del Celta Fortuna
En el pico del área. Centra Hugo González y despeja la defensa a córner.
Borja Vázquez recupera cerca del área
Pero luego le quitan el balón antes de que pueda armar el tiro.
Últimos minutos del primer tiempo
Se mantiene el resultado inicial con la Deportiva un nivel por encima de su rival, pero sin ser capaz de mostrarlo en el marcador.
Amarilla para Keita
Por reiteración, tras la tercera falta seguida.
Borja Vázquez trata de llegar a un balón en el área
Pero se adelanta Germain Milla, que cede de cabeza a su portero.
Primer tiro a puerta del Celta Fortuna
Obra de Hugo González. Muy centrado, Andrés atrapa sin problemas.
Calderón se ha hecho daño en la jugada
Por un choque con Joel López tras mandar el centro. Entran las asistencias bercianas.
¡La ha tenido la Deportiva!
En las botas de Borja Valle a centro de Calderón. Se le fue alta. La mejor ocasión del partido hasta ahora.
Falta de Ger Nóvoa
Sobre Hugo González, que queda tendido sobre el campo.
Borja Vázquez falla en el control
En lo que era una buena ocasión para quedarse solo delante del portero.
Amarilla para Andoni
Primera para un jugador de campo. Recordar que San Emeterio está apercibido.
Keita cae en el área
Pero no hay nada.
Fuera de juego del Celta Fortuna, primero del partido
De Joel López.
Falta en ataque de Calderón
El Toralín se muestra muy descontento con el arbitraje.
Centro de Calderón
Que se va alto por encima de la portería.
Otra nueva falta no pitada a favor de la Deportiva, que acaba en amarilla para Nafti por protestar
La jugada termina en saque de esquina para el Celta Fortuna y amarilla a Nafti por sus quejas.
Pase al interior del área berciana, que acaba en el área contraria
La atrapa Andrés Prieto que inicia la contra. Buena ocasión, pues el balón se pasea por el área viguesa y acaba en saque de banda pero cercano al banderín de córner.
El árbitro está dejando jugar
Ha parecido una falta clara sobre Calderón en el mediocampo, pero Abraham Domínguez no ha pitado nada.
Falta de San Emeterio
En el mediocampo, sobre el atacante Hugo Burcio. Colgada al área, sin peligro para la Ponfe.
Keita intenta hacer la guerra por su cuenta
Y pierde el balón.
Primeros minutos de juego con control local
La Ponfe está dominando los primeros compases del duelo.
De nuevo Calderón ahora desde el otro lado
Acaba en un tiro lejano que se marcha muy desviado. Falta a favor de la Deportiva que no señala el colegiado.
Saque de banda a favor de la Ponferradina que acaba en córner
Saca Calderón en jugada ensayada y termina en nuevo saque de esquina.
Primer balón para la Ponfe
Falta a favor de los bercianos, sobre Keita.
Alineaciones
Los futbolistas ya han finalizado sus respectivos calentamientos y en breves instantes regresarán al terreno de juego para comenzar el partido.
Ponferradina: Andrés Prieto, Koke Iglesias, Undabarrena, Germán Novoa, Andoni López, Erik Morán, San Emeterio, Calderón, Borja Valle, Keita y Borja Vázquez.
Celta Fortuna: Coke Carrillo, Quique Ribes, Meixús, Anxo Rodríguez, Germain Milla, Hugo Burcio, Antañón, Joel López, Hugo González, Óscar Marcos y Álvaro Marín.
Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes (Comité andaluz).
Previa del partido
La Ponferradina intentará no notar la importante baja de Esquerdo. Frimpong finalmente ha entrado en la convocatoria aunque su concurso durante el partido dependerá del desarrollo de este.