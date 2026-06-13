Sigue en directo el partido Ponferradina-Celta Fortuna de la fase de ascenso

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

71' Amarilla para Borja Vázquez 20:01 13/06/2026 20:01 13/06/2026 Por protestar una falta que le han pitado.

69' Falta que centra Andoni al punto de penalti 19:59 13/06/2026 19:59 13/06/2026 Nadie es capaz de rematar.

67' Falta de Óscar Marcos sobre Koke Iglesias 19:57 13/06/2026 19:57 13/06/2026 La pone en juego Andrés Prieto con una pelota larga y despeja la defensa olívica.

65' Primeros cambios del partido, por parte del Celta Fortuna 19:56 13/06/2026 19:56 13/06/2026 Entran Gavián y Somuah y abandonan el campo Joel López y Álvaro Marín.

63' Quinto córner del partido para el Celta 19:54 13/06/2026 19:56 13/06/2026 Remate de cabeza de Álvaro Marín que se va por encima de la portería.

60' Buena ocasión de Koke Iglesias 19:50 13/06/2026 19:50 13/06/2026 Se encuentra un balón en el área tras saque de banda pero se le va alta.

59' La Ponfe saca la falta 19:49 13/06/2026 19:49 13/06/2026 Despeja la cobertura celtiña.

56' Mientras, Álvaro Marín se ha llevado un golpe 19:47 13/06/2026 19:48 13/06/2026 San Emeterio es el posible infractor. Fredi Álvarez pide el VAR. El árbitro considera que no ha pasado nada.

56' Otra amarilla para los vigueses 19:46 13/06/2026 19:46 13/06/2026 Se la lleva Hugo Burcio por hacer falta a Borja Vázquez.

53' Primera amarilla para el Celta Fortuna 19:43 13/06/2026 19:43 13/06/2026 Para Joel López por una falta sobre Calderón.

52' Casi lleno hoy en El Toralín 19:43 13/06/2026 19:43 13/06/2026 Se anuncia que hay 8.000 espectadores en el estadio berciano.

50' Disparo de Antañón 19:41 13/06/2026 19:41 13/06/2026 Que acaba en córner para los visitantes. Mal sacado, la Ponfe no puede aprovechar para contraatacar.

49' Centro de Calderón tras un gran recorte 19:39 13/06/2026 19:39 13/06/2026 Acaba en las manos de Coke Carrillo.

48' Saque de banda de la Deportiva que acaba en el interior del área 19:38 13/06/2026 19:38 13/06/2026 Despeja Milla sin contemplaciones.

45' Ya rueda de nuevo el balón 19:35 13/06/2026 19:35 13/06/2026 Primera ocasión rápida para el Celta, que acaba en las manos de Andrés Prieto.

45+1 Fin del primer tiempo 19:18 13/06/2026 19:18 13/06/2026 Se llega al descanso con el 0-0 inicial.

44' Tiempo extra 19:18 13/06/2026 19:18 13/06/2026 Un minuto de añadido.

44' Saque de esquina para los vigueses 19:17 13/06/2026 19:17 13/06/2026 Saca Joel López y acaba en otro córner.

43' Falta peligrosa a favor del Celta Fortuna 19:16 13/06/2026 19:16 13/06/2026 En el pico del área. Centra Hugo González y despeja la defensa a córner.

42' Borja Vázquez recupera cerca del área 19:15 13/06/2026 19:15 13/06/2026 Pero luego le quitan el balón antes de que pueda armar el tiro.

41' Últimos minutos del primer tiempo 19:14 13/06/2026 19:15 13/06/2026 Se mantiene el resultado inicial con la Deportiva un nivel por encima de su rival, pero sin ser capaz de mostrarlo en el marcador.

40' Amarilla para Keita 19:12 13/06/2026 19:12 13/06/2026 Por reiteración, tras la tercera falta seguida.

39' Borja Vázquez trata de llegar a un balón en el área 19:11 13/06/2026 19:11 13/06/2026 Pero se adelanta Germain Milla, que cede de cabeza a su portero.

36' Primer tiro a puerta del Celta Fortuna 19:08 13/06/2026 19:11 13/06/2026 Obra de Hugo González. Muy centrado, Andrés atrapa sin problemas.

32' Calderón se ha hecho daño en la jugada 19:05 13/06/2026 19:05 13/06/2026 Por un choque con Joel López tras mandar el centro. Entran las asistencias bercianas.

31' ¡La ha tenido la Deportiva! 19:04 13/06/2026 19:04 13/06/2026 En las botas de Borja Valle a centro de Calderón. Se le fue alta. La mejor ocasión del partido hasta ahora.

30' Falta de Ger Nóvoa 19:03 13/06/2026 19:03 13/06/2026 Sobre Hugo González, que queda tendido sobre el campo.

28' Borja Vázquez falla en el control 19:00 13/06/2026 19:00 13/06/2026 En lo que era una buena ocasión para quedarse solo delante del portero.

25' Amarilla para Andoni 18:58 13/06/2026 18:58 13/06/2026 Primera para un jugador de campo. Recordar que San Emeterio está apercibido.

24' Keita cae en el área 18:57 13/06/2026 18:58 13/06/2026 Pero no hay nada.

23' Fuera de juego del Celta Fortuna, primero del partido 18:54 13/06/2026 18:54 13/06/2026 De Joel López.

20' Falta en ataque de Calderón 18:52 13/06/2026 18:52 13/06/2026 El Toralín se muestra muy descontento con el arbitraje.

18' Centro de Calderón 18:50 13/06/2026 18:50 13/06/2026 Que se va alto por encima de la portería.

16' Otra nueva falta no pitada a favor de la Deportiva, que acaba en amarilla para Nafti por protestar 18:49 13/06/2026 18:49 13/06/2026 La jugada termina en saque de esquina para el Celta Fortuna y amarilla a Nafti por sus quejas.

14' Pase al interior del área berciana, que acaba en el área contraria 18:46 13/06/2026 18:47 13/06/2026 La atrapa Andrés Prieto que inicia la contra. Buena ocasión, pues el balón se pasea por el área viguesa y acaba en saque de banda pero cercano al banderín de córner.

11' El árbitro está dejando jugar 18:44 13/06/2026 18:44 13/06/2026 Ha parecido una falta clara sobre Calderón en el mediocampo, pero Abraham Domínguez no ha pitado nada.

9' Falta de San Emeterio 18:41 13/06/2026 18:42 13/06/2026 En el mediocampo, sobre el atacante Hugo Burcio. Colgada al área, sin peligro para la Ponfe.

7' Keita intenta hacer la guerra por su cuenta 18:39 13/06/2026 18:39 13/06/2026 Y pierde el balón.

5' Primeros minutos de juego con control local 18:37 13/06/2026 18:37 13/06/2026 La Ponfe está dominando los primeros compases del duelo.

3' De nuevo Calderón ahora desde el otro lado 18:36 13/06/2026 18:36 13/06/2026 Acaba en un tiro lejano que se marcha muy desviado. Falta a favor de la Deportiva que no señala el colegiado.

2' Saque de banda a favor de la Ponferradina que acaba en córner 18:35 13/06/2026 18:36 13/06/2026 Saca Calderón en jugada ensayada y termina en nuevo saque de esquina.

1' Primer balón para la Ponfe 18:33 13/06/2026 18:33 13/06/2026 Falta a favor de los bercianos, sobre Keita.

Alineaciones 18:13 13/06/2026 18:14 13/06/2026 Los futbolistas ya han finalizado sus respectivos calentamientos y en breves instantes regresarán al terreno de juego para comenzar el partido.

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​Ponferradina: Andrés Prieto, Koke Iglesias, Undabarrena, Germán Novoa, Andoni López, Erik Morán, San Emeterio, Calderón, Borja Valle, Keita y Borja Vázquez.



Celta Fortuna: Coke Carrillo, Quique Ribes, Meixús, Anxo Rodríguez, Germain Milla, Hugo Burcio, Antañón, Joel López, Hugo González, Óscar Marcos y Álvaro Marín.



Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes (Comité andaluz).