El Atlético Astorga empieza a reconstruirse para la temporada 2026-27 con 8 jugadores con contrato y 16 bajas

El Atlético Astorga ya está planificando lo que será su segunda temporada en la Segunda Federación. Conseguida la permanencia hace ya unas semanas el club empezaba a trabajar en la configuración del plantel con el que intentará conseguir el objetivo de seguir en la categoría incluso mejorar lo realizado en la campaña precedente.

Así el Atlético Astorga empezará a reconstruirse con ocho jugadores que continúan de la pasada temporada y dieciséis bajas algunas de ellas con las que no se contaba aunque la oferta de renovación por parte del club verde no fue contestada positivamente por los jugadores implicados.

Así en cuanto a las bajas no continuarán el próximo curso Jony Lopes, Pedro Augusto, Dani Rodríguez, Aleixo Cabral, David Álvarez, Canito, Ayoub, Ivi Vales y el delantero Mario Sánchez.

Tampoco se irán el próximo ejercicio otros cinco jugadores a los que se le ofreció la renovación por considerarlos imprescindibles dentro del esquema del club astor ganó aunque al final por unas causas otras no aceptaron la oferta. Se trata de Dani Ceínos, Jesu Jiménez, Adrián Álvarez, Sekou Kante y Javier Nistal.

Tampoco seguirán a las órdenes de José Luis lago otros dos jugadores que causan baja por motivos laborales como son el portero Martín Cascajo y el defensa Miguel Manso.

Bajas que en algunos casos ya tienen sustitutos o jugadores a punto de concretar su incorporación al plantel maragato que espera en las próximas semanas cerrar su plantel para la temporada.

Una plantilla en la que si continuarán otros ocho jugadores.

Empezando por el portero Llamazares y continuando por Albertin, Chris Bueno que no pudo ser protagonista la pasada temporada lesionarse antes de su inicio de gravedad, Sergio Peláez, Guillem, Ribeiro, Cervero y Selles.