La Ponferradina deja irse con vida al Celta Fortuna y Balaídos decide el ascenso a Segunda División

La SD Ponferradina dejó irse con vida al Celta Fortuna en el partido de ida de la final por el ascenso a Segunda División (0-0), después de un encuentro en el que el equipo berciano gozó de las mejores ocasiones de gol para haber llevado la eliminatoria a Balaídos con ventaja en el marcador. Pero finalmente no fue así y los de Nafti se verán obligados a repetir la épica del primer cruce ante el Atlético Madrileño (0-0 en la ida y 0-1 en la vuelta) para subir al fútbol profesional de Segunda División.

Borja Valle en la primera mitad, tras asistencia perfecta de Carlos Calderón, el capitán del equipo berciano no acertó a llevar el balón a la red del Celta Fortuna, lo que hubiera supuesto un solplo de aire fresco para afrontar la segunda mitad.

El rival celtiña, por su parte, desarrolló el partido con el afán de mantener la portería a cero, con vistas al encuentro de vuelta en Balaídos, el próximo sábado a partir de las 18.30 horas.

Después del paso por vestuarios, en la segunda parte el conjunto celeste se mostró más dominador y mantuvo la posesión del esférico, más por orden del preparador Nafti por cuestiones tácticas para sorprender al filial gallego a la contra. Así Koke disfrutó de la oportunidad más clara para tomar ventaja en el partido y desplazarse a Balaídos con una pequeña renta, pero de nuevo el balón no acabó dentro de la portería adversaria.

La Deportiva, junto a su fiel afición, se presentará el próximo sábado en Balaídos con el único objetivo de ascender a Segunda División y ocupar el hueco en el fútbol profesional de la Cultural Leonesa, que volvió al pozo de Primera Federación tras otra vez disfrutar de solo un añito en Segunda División.