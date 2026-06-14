Pedro Bubista, seleccionador de Cabo Verde: «Un país pequeño puede cumplir un gran objetivo»

Publicado por Rubén Cañizares Houston Creado: Actualizado:

«Un país pequeño, si se lo propone, puede cumplir un gran objetivo». La reflexión es de Pedro Leitão Brito, conocido por todos como Bubista, el seleccionador que guió a Cabo Verde a concretar su mayor sueño: jugar por primera vez un Mundial.

Bubista, considerado héroe nacional en el pequeño archipiélago volcánico de África donde viven unas 520.000 personas, esta en Estados Unidos por derecho propio, tras quedar primero de su grupo de clasificación por delante del favorito Camerún. «El fútbol lo llevo dentro desde muy pequeño, cuando mi madre nos hacía balones con medias. Lo vivo las 24 horas del día», definió su unión con el balompié.

Se declara admirador del salmantino Vicente del Bosque, el entrenador de la Roja que se consagró en el Mundial de Sudáfrica 2010. «Conocí a Del Bosque en un evento celebrado en Barcelona. Es uno de mis grandes referentes como seleccionador, lo admiro por su postura y su elegancia a la hora de resolver problemas liderando a grupos de jugadores naturalmente heterogéneos», comentó.

«Vamos a divertirnos. Nos clasificamos para el Mundial y ahora es momento de divertirnos juntos», remarcó Dailon Livramento, el goleador del equipo y que juega en el Hellas Verona de la Serie A, que ha señalado que la figura del entrenador resultó «muy importante» en el camino hacia la máxima cita del mundo futbolístico.