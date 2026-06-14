El corro de Camposagrado se suspende por la fuerte lluvia

Publicado por Álvaro Quiñones Camposagrado Creado: Actualizado:

En el primer corro de lucha leonesa de la temporada de la Liga de Verano de la Regularidad sólo se pudo competir las semifinales de la categoría de ligeros femenina debido a la tormenta de agua y granizó que estalló en Camposagrado, justo cuando se estaba desarrollando el arranque de la Liga, aunque se presentaron también a los masculinos. Pese a que se esperaban sólo algunas gotas de agua, la tormenta y la granizada imposibilitaron el corro de Camposagrado. Se esperan noticias de la Federación de Lucha leonesa para ver si se busca una nueva fecha o se suspende de manera definitiva. La final se iba a disputar entre Sandra López y María Cadenas en la categoría de ligeros femenina.

En suma, el corro de lucha leonesa de Camposagrado, previsto como inicio de la Liga de Verano de la Regularidad, fue suspendido debido a una fuerte tormenta en la zona. La Federación tomó esta decisión por seguridad ante las adversas condiciones meteorológicas se hicieron con el protagonismo al poco tiempo de iniciado el corro de lucha leonesa en Camposagrado, del municipio de Cuadros a causa de las tormentas y las fuertes lluvias. Por lo tanto, fue suspendido y pendiente de recolocación en el calendario.

Se prevé para esta temporada una Liga de Verano de la Regularidad muy atractiva y competida, con corros en muchos puntos de la geografía leonesa que levantan siempre la expectación de los aficionados al deporte del cinto y la maña.