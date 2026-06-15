Astorga es la sede de la sexta jornada de la liga regional de billar a tres bandas
El ganador ha sido elsoriano Carlos Cortés
La sede social del Club de Billar de Astorga ha cogido durante estos dos últimos fines de semana, la sexta jornada de la liga regional de billar a tres bandas.
La final disputada entre el soriano, Carlos Cortés y el berciano Jesús Antón, ha caído del lado del soriano por un apretadísimo resultado de 40 a 39, después de entradas muy disputadas con hasta siete carambolas consecutivas.
Es la primera ocasión que se disputa en la ciudad bimilenaria esta competición regional organizada por el Club Billar de Astorga, prueba que ha ha resultado un total éxito con más de medio centenar de jugadores provenientes desde toda Castilla y León.