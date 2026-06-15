Las Herminias defendieron con garra a León en el Torneo de Veteranas de Ferrol

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ferrol volvió a convertirse en epicentro del baloncesto veterano con la celebración de la tercera edición del torneo Cidade de Ferrol, una cita que reunió durante el pasado fin de semana a diez clubes procedentes de distintos puntos de Galicia, España e incluso Europa. Entre ellos, el conjunto leonés Las Herminias destacó por su entrega y compromiso, representando a León con garra y espíritu competitivo.

El pabellón de Esteiro acogió este evento, en el que todas las participantes, mayores de 35 años, demostraron que la pasión por el baloncesto sigue muy viva independientemente de la edad. Junto a Las Herminias, compitieron ADC 2+1 (Santiago), CD Golfiños (Sada), CD Marchica (Luarca), Cris Seijo Fundación Breogán (Lugo), Demamas (Marín), Kemegal CLB (Vilagarcía), Pelayas Vintage (Santiago) y el anfitrión Basquet Aurum Ferrol, que presentó dos equipos.

La jornada del sábado dejó un total de once encuentros cargados de intensidad, que sirvieron para definir el cuadro final. Ya el domingo, desde las diez de la mañana, se disputaron las semifinales y los partidos decisivos, culminando con la gran final a las doce y media del mediodía, poniendo el broche a un fin de semana de deporte y convivencia.

Durante la presentación previa al torneo, el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, había puesto en valor la importancia de este tipo de eventos, señalando que «es un placer recibir a estos equipos en nuestra ciudad y la participación de los dos equipos del Aurum. Invitamos a toda la ciudadanía a que se acerque al pabellón de Esteiro para disfrutar de esta fiesta del baloncesto en Ferrol». Su llamamiento se tradujo en una notable presencia de público en las gradas.

Por su parte, Carmencha Fernández agradeció la colaboración del Concello y recordó el origen de la iniciativa, explicando que «comenzó con la idea de dar visibilidad a que hay vida deportiva más allá de los 35 años». Asimismo, animó a todas aquellas mujeres interesadas en iniciarse o retomar su vínculo con el baloncesto a sumarse a este tipo de equipos.

En el plano deportivo, Las Herminias volvieron a demostrar su carácter competitivo y su ambición por seguir creciendo dentro del baloncesto veterano. En sus filas brilló con luz propia Maripi, reconocida como MVP del conjunto leonés tras completar un torneo de gran nivel y liderazgo en la pista. Muy de cerca vivió cada partido su hija, jugadora recientemente ascendida al BFL León, que siguió el campeonato con especial emoción desde el banquillo.

La joven destacó que su vínculo con el baloncesto no se entiende sin su entorno familiar, subrayando la influencia determinante de su madre y del resto de su familia. Según explicó, ese apoyo constante ha sido el verdadero motor de su pasión por este deporte y una pieza clave en su formación y evolución como jugadora.

Además, el equipo contó con la aportación clave desde la banda de Maena, integrante de Las Herminias que, mientras se recuperaba de una lesión, asumió labores de dirección desde el banquillo, guiando al grupo con acierto y aportando criterio en los momentos decisivos para contribuir al éxito colectivo.

Más allá de los resultados, la participación de Las Herminias volvió a evidenciar el crecimiento del baloncesto veterano femenino, así como su capacidad para unir generaciones dentro y fuera de la pista.

El torneo Cidade de Ferrol cerró así una nueva edición reafirmándose como una referencia en el calendario, no solo por el nivel de juego, sino también por su capacidad para fomentar la convivencia y dar visibilidad al deporte femenino en todas las etapas de la vida.