Los componentes del Club Acuático León cierran una temporada excelsa en la categoría benjamín

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La categoría benjamín del Club Acuático León puso el broche final a la temporada 2025/26 con sobresalientes resultados tanto en la Liga Territorial como en el Campeonato de Castilla y León Benjamín de Verano, confirmando la magnífica labor realizada por la cantera del club.

En el campeonato autonómico de verano, los jóvenes nadadores leoneses igualaron la cuarta posición de la clasificación general conseguida la pasada temporada. Además, el equipo femenino repitió la tercera plaza autonómica, mientras que el conjunto masculino mejoró sus registros para alcanzar un meritorio cuarto puesto.

El Club Acuático León también lideró el medallero de la competición con un total de 19 metales: 10 oros, 7 platas y 2 bronces. Especialmente destacada fue la actuación en las pruebas de relevos, donde el equipo logró pleno de victorias al conquistar los cinco títulos en juego.

Estos resultados se suman a los obtenidos en la Liga Territorial Benjamín, donde el club finalizó segundo en categoría masculina, tercero en categoría femenina y tercero en la clasificación conjunta, recibiendo además diversos reconocimientos y material deportivo por su desempeño a lo largo de la temporada.

Desde la entidad leonesa destacan el esfuerzo de los deportistas, las familias y el cuerpo técnico, subrayando que estos éxitos reflejan el crecimiento y la solidez de una cantera que continúa consolidándose entre las mejores de la autonomía.