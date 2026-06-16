La Ponferradina B es de 2ª Regional Infantil

Publicado por R.A. León Creado: Actualizado:

La Ponferradina B ya es equipo de 2ª División Regional Infantil para la próxima temporada. Su empate (1-1) ante el Cantalejo a domicilio le asegura la primera posición del grupo a falta de una jornada para que concluya la misma al contar con tres puntos de ventaja sobre su rival y corresponderle a éste la jornada de descanso en la clausura, sirviendo el partido del próximo domingo (13.30 horas) frente al San José soriano en Compostilla para celebrar por todo lo alto el haber conseguido el objetivo.

Por su parte, el Puente Castro B, que se impuso al Sporting Riazano a domicilio (0-1), está muy cerca de conseguir el ascenso a la 2ª División Regional Cadete. El equipo arlequinado recibe el próximo sábado (13.00 horas) al Numancia B en un partido cuyo desenlace decidirá el nombre del equipo que consigue su objetivo.

Los leoneses cuentan con tres puntos de ventaja sobre los sorianos a los que ya derrotaron en la primera vuelta a domicilio (2-3), necesitando un triunfo o un empate para ascender de categoría, mientras una derrota dará la primera posición al Numancia B por golaverage general si es por un gol de diferencia o goal average particular si lo fuera por dos o más goles.

Con la disputa de esta jornada en las dos categorías la Real Federación de Castilla y León de Fútbol pone el punto final a sus competiciones al ser las dos últimas en concluir organizadas por la misma esta temporada 2025/2026.