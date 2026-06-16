León cierra el Street Basket Tour el 27 y 28 de junio con 180 equipos

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Más de 700 jugadores de baloncesto de las categorías alevín a absoluta, femeninas y masculinas, están llamados a disfrutar del baloncesto 3x3 y a participar en el Open y Máster que clausurarán el Street Basket Tour el 27 y 28 de junio en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad de León; una prueba deportiva que recala en la ciudad tras haber tenido parada en Burgos, Soria, Palencia, Ávila y Valladolid, con más de 2.000 participantes. El 3x3 Street Basket Tour llega este año a su décima edición, consolidándose dentro el circuito.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, ha presentado el 16 de junio las dos jornadas de León, acompañado del presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, Óscar Castañeda, y del delegado provincial de la Federación, José Manuel Vázquez. Este evento deportivo está organizado por la Federación de Baloncesto de Castilla y León con la colaboración del Ayuntamiento de León.

Canuria ha destacado la apuesta del ente por el deporte base y por el fomento de valores y hábitos saludables, con mención especial a los equipos de baloncesto de León y a sus últimos triunfos. «El baloncesto en León no deja de crecer».