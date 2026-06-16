Lista de espera en Ponferrada por si llegan más entradas para el partido contra el Celta Fortuna

Las entradas se agotaron y el club apuntó en una lista a los que se habían quedado sin ella.LDLM

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Como era de prever, las entradas que puso a la venta ayer la SD Ponferradina para el partido de vuelta de la final del play off volaron. Fueron en torno a 1.000, que se distribuyeron entre socios, patrocinadores, jugadores, peñistas y trabajadores del club. El reparto creó controversia, como suele suceder en estos casos y en partidos de tan alta trascendencia. Incluso Grada Durandarte emitió un comunicado al respecto.

Desde poco después de que el club berciano comunicase el modo de venta de las entradas a las nueve de la noche del lunes, aficionados se fueron apostando a las puertas de las oficinas de El Toralín para optar a una entrada. Cuando se abrió la venta a las 08.30 horas de ayer, la cola se aproximaba a la esquina de Fondo Sur con Preferencia y aún seguía acudiendo gente. Apenas hora y media después se agotaban las entradas, a pesar de que sólo se vendía una por socio.

Con la esperanza de conseguir algún guiño del RC Celta y disponer de algún pequeño lote de localidades a mayores de aquí al viernes, los que se quedaron sin la suya se apuntaron en una lista de espera ‘por si suena la flauta’. Los demás tendrán que resignarse a verlo por alguno de los canales que emiten el partido por televisión (volverá a instalarse una pantalla gigante en La Rosaleda) o escucharlo en una de las tres emisoras que lo transmiten por radio (EsRadio Bierzo, Onda Bierzo y Radio Bierzo).

ALTA EXPECTACIÓN EN VIGO

Sólo con las entradas gestionadas el primer día por el RC Celta para que sus socios acudan al encuentro de este sábado ya casi se igualaría el récord de asistencia a Balaídos para ver un partido del filial. El mismo se marcó en un partido ante el RC Deportivo de hace un par de temporadas con algo más de 12.000 asistentes. El lunes, primer día de venta, la entidad olívica ya había tramitado 11.000 entradas, a las que hay que sumarle las 1.000 de la Deportiva.

ONCE IDEAL

El once ideal de la ida de las finales cuenta con 4 futbolistas de la SD Ponferradina, 4 del Zamora CF, 2 del RC Celta Fortuna y uno del Sabadell. Del equipo berciano figuran Undabarrena, Andoni López, Erik Morán y Calderón, mientras que de la escuadra olívica están el portero Koke Carrilo y el defensa Anxo Rodríguez.