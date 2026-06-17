Los abonados permanecen fieles a la Cultural Leonesa

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El martes 16 de junio la Cultural Leonesa abrió el periodo de renovación para todos aquellos que han sido abonados durante la reciente finalizada temporada 2025-2026, en la que el club blanco ha competido en la Segunda División, también conocida como Liga Hypermotion, pero en la que lamentablemente no pudo lograr la permanencia.

Ese primer día 534 leoneses decidieron seguir apostando por el equipo de su ciudad, cuna del parlamentarismo y fundada por los romanos hace casi 2.000 años basándose en un asentamiento celta previo conocido como Lancia. 534 aficionados a los que se han sumado el miércoles 17 de junio otros 616, para un total de 1.150 personas que creen en el nuevo proyecto culturarista en Primera Federación, la primera categoría española de fútbol no profesional y, por tanto, alejada del control de Javier Tebas, con los pros y contras que conlleva.

Por otro lado, el director deportivo Asier Goiria sigue trabajando en la confección de la plantilla para que Jandro tengas el máximo número posible de futbolistas a su disposición cuando llegué el inicio de la pretemporada. Tras tener atada la primera opción para la portería con Miquel Parera, ahora se busca asegurarse en nómina un delantero goleador. El vasco Iker Unzueta, que ha jugado la campaña recién finalizada en el Lugo gallego, es el principal candidato.

Otro nombre que se ha relacionado con la Cultural Leonesa es el del lateral derecho asturiano Jorge Mier, de buen desempeño la última temporada en el Real Murcia, uno de los grandes de Primera Federación. Si bien es cierto que en esa posición está Iván Calero, no está claro que se mantenga en el equipo por su alto sueldo, además de que podría jugar de extremo, lugar donde rindió a gran nivel a lo largo del año y donde seguramente destacaría aún más en la tercera categoría del fútbol español.