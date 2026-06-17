El pívot Josh Ijeh se convierte en el segundo fichaje del CB Ciudad de Ponferrada

Josh Ijeh es la 2ª incorporación anunciada por el Ciudad de Ponferrada.DL

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ciudad de Ponferrada refuerza su juego interior con la incorporación de Josh Ijeh, un pívot de 2,05 metros de altura que ha jugado esta temporada con California State East Bay en la segunda categoría de la Liga Universitaria de Estados Unidos.

Promedió más de 4 puntos, más de 5 rebotes y más de un tapón en los 18 minutos de media que estuvo en pista en los 34 partidos que disputó en la campaña.

Nacido hace 23 años en Dublín, con su llegada el equipo berciano suma un perfil distinto a su juego interior, pero con unas facultades defensivas notables gracias a su físico.