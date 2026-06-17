Portugal también pincha en hueso

Publicado por Andrea Montolivo Houston Creado: Actualizado:

La selección de Portugal comenzó su camino mundialista con un gris tropiezo contra la de República Democrática de Congo (1-1) en el NRG Stadium de Houston, en el que se derritió tras adelantarse a los seis minutos con un gol de Joao Neves. Wissa igualó de cabeza al borde del descanso y Congo, en su regreso al Mundial 52 años después de la última vez, tuvo la mejor oportunidad para llevarse el partido en la reanudación, cuando Bakambu sacudió un poste.

A Portugal, encuadrado en el grupo K junto a Uzbekistán y Colombia, le faltó ritmo y Cristiano Ronaldo, en su sexto Mundial, perdonó sus dos oportunidades de gol, llegadas en la reanudación. El seleccionado del técnico español Roberto Martínez regresará a Houston la próxima semana para medirse con Uzbekistán en un partido que puede ser ya clave para su futuro. Congo, por su parte, se enfrentará a Colombia en la segunda jornada.

En un estadio repleto de camisetas número 7 de Cristiano Ronaldo, Portugal salió a morder y tan solo tardó seis minutos para romper la igualdad de la mano de Joao Neves, con un perfecto cabezazo tras un centro desde la banda izquierda de Pedro Neto. Pero ese buen arranque se quedaría en una ilusión. El centrocampista del París Saint-Germain lo celebró indicando el cielo, un homenaje al exinternacional portugués Diogo Jota, fallecido trágicamente el año pasado en un accidente de carretera.

Portugal tuvo el partido bajo control, pero perdió verticalidad tras un monólogo en los primeros quince minutos. Bernardo Silva vio una amarilla tras apenas doce minutos y casi no tuvo protagonismo por la banda derecha mientras Bruno Fernandes tampoco supo aumentar el ritmo en el centro del campo. Con su posesión, lenta y horizontal, Portugal no hizo daño a Congo, que siguió en el partido, y golpeó en su última oportunidad de la primera mitad.

Un centro de Arthur Masuaku en el quinto minuto del tiempo añadido fue aprovechado por Wissa para el 1-1 que desató la fiesta de la afición congoleña presente en el NRG Stadium. Roberto Martínez quitó a Bernardo y dio paso a Francisco Conceiçao tras el descanso, pero Portugal siguió falto de ritmo y sin capacidad de verticalizar ante el bloque de cinco de Congo.

BERNARDO SILVA LLEGA AL MADRID

El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Bernardo Silva por dos temporadas, hasta 2028. El mediocampista portugués de 31 años llega libre tras finalizar una gloriosa etapa de nueve temporadas en el Manchester City.