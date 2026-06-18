Luis Castillo sigue al frente de la Cultural Baloncesto de la mano del Colegio Leonés

La Cultural y Deportiva Leonesa ha alcanzado un acuerdo con Luis Castillo para que el técnico leonés continúe liderando el proyecto culturalista una temporada más, un orgullo para el Colegio leonés, la referencia del basket en León.

Luis afrontará su quinta temporada al frente del equipo, consolidándose como una pieza fundamental en el crecimiento deportivo de la entidad. Durante su trayectoria en el club ha logrado un ascenso a Segunda FEB y una participación en el play-off de ascenso a Primera FEB, además de destacar por su capacidad para detectar y desarrollar talento.

Fruto de ese trabajo, hasta ocho jugadores de la Cultural y Deportiva Leonesa han sido convocados por sus respectivas selecciones nacionales mientras formaban parte de la disciplina culturalista.

Hay que destacar y agradecer al Colegio Leonés las facilidades ofrecidas para que Luis Castillo pueda seguir dirigiendo el proyecto.