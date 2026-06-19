Canadá logró el primer triunfo mundialista de su selección masculina con una goleada por 6-0 ante Catar, que terminó con 9 jugadores, en el BC Place de Vancouver, que la dejó líder del Grupo B con 4 puntos, pero que quedó marcada por la grave lesión de Ismael Koné en el minuto 50. La noche se oscureció en el minuto 50. El exjugador de la Cultural Leonesa Assim Madibo (Al Wakrah) entró con dureza sobre Koné. El árbitro Garay le mostró amarilla en primera instancia, pero el VAR elevó la sanción a roja directa, en el minuto 53 de partido. El centrocampista canadiense quedó tendido, rodeado por el banquillo de Canadá para protegerlo de las cámaras. El centrocampista internacional catarí Assim Madibo se estrenó en la Cultural y Deportiva Leonesa en la temporada 2016-2017, fichado por el club leonés en el mercado de invierno, tras comparecer en el campo en el minuto 69 por Marcos Álvarez en el encuentro disputado por el equipo blanco en las instalaciones de Mareo ante el Sporting de Gijón B (0-0). También fue expulsado Homam Ahmed, en el minuto 30 por cometer el penalti con el que inauguró el marcador Cyle Larin para Canadá. Homam Ahmed fue jugador de la Cultural Leonesa esta misma temporada 2025-2026, en el que se produjo el descenso culturalista de Segunda División a Primera Federación.

Al final del partido Canadá-Catar, algunos jugadores de ambos equipos se enfrentaron e incluso hubo más que palabras entre Marsch y Lopetegui. Finalmente Koné abandonó el campo en camilla, ovacionado por el público. Poco después fue trasladado a un hospital de Vancouver donde se evaluaba el alcance de la lesión en su pierna izquierda.

Nathan Saliba, sustituto de Koné, lanzó en el minuto 63 una falta desde la frontal que tocó el poste derecho y entró en la portería de Abunada. El centrocampista corrió al banquillo, tomó la camiseta de Koné y la besó. Fue el momento más emotivo de la noche.

Catar, con nueve jugadores, ya no tuvo capacidad para salir. Canadá encadenó córners, mantuvo a Crépeau casi en campo rival para recoger despejes y siguió buscando más goles. El 5-0 llegó en el minuto 74, cuando un disparo de Jacob Shaffelburg terminó desviado por Mohamed Mannai hacia su propia portería.

El sexto, ya en el 90+2, completó la noche de Jonathan David. El delantero canadiense cerró su triplete con otro tanto en el tiempo añadido y redondeó la mayor victoria de Canadá en un Mundial.

Una vez acabado el partido, se produjo una nueva tangana en la que intervinieron técnicos y jugadores de ambos equipos. Lopetegui tuvo que intervenir para mandar a los suyos al vestuario y evitar males mayores.

Canadá, que llegó al torneo con seis derrotas en seis partidos entre México 1986 y Catar 2022, ya tiene su primer punto, su primera victoria y su primera goleada. Todo en menos de una semana. Catar, en cambio, pasó del empate esperanzador ante Suiza a una derrota severa, condicionada por las dos expulsiones de los dos futbolistas que militaron en la Cultural Leonesa, Homam y Madibo, y por la incapacidad de contener la energía de un anfitrión desatado.