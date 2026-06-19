Kyrylo Skutyelnik suma juventud y talento al perímetro del Clínica Ponferrada SDP

El nuevo Clínica Ponferrada SDP, que estará dirigido por Samuel Conde, sigue moldeándose con la incorporación del jugador ucraniano Kyrylo Skutyelnik “Skut”, que será la tercera cara nueva del octavo proyecto berciano en la tercera categoría del baloncesto nacional. Se trata de un escolta de 192 centímetros de estatura que firma por una temporada, hasta la conclusión de la 2026-2027, con el conjunto berciano. Internacional en categorías de formación, se incorporará después de jugar la última en Tercera FEB con el Aridane. En el equipo tinerfeño firmó un promedio superior a los 11 puntos en los más de 20 minutos de media que estuvo en pista en los 27 partidos que disputó. Además, agregó buenos porcentajes en los tiros de campo.

Nacido hace 22 años, pese a su juventud, tiene experiencia en Competiciones de la Federación Española de Baloncesto (FEB) después de tres temporadas en las que sumó más de 60 participaciones. Debutó en la temporada 2023-2024 con el filial del Baloncesto Fuenlabrada en la entonces denominada Liga EBA, antes de firmar en 2024 por el Becedo Blendio de Cantabria, que también compitió en esa categoría. En 2025 fue al Aridane, donde coincidió con Jon Larrea, que acabó la pasada campaña como blanquiazul tras iniciarla con la escuadra insular. Además, Skutyelnik tiene experiencia internacional, ya que ha jugado dos campeonatos continentales en la categoría U18 y uno, en 2024, en la U20, en el que fue subcampeón de la División B.

La incorporación de Skutyelnik supone una importante apuesta del conjunto berciano por un jugador joven y talentoso que tratará de hacerse con un sitio y ganarse sus oportunidades en una categoría superior a la que ha competido durante los últimos años. El hecho de conocer el baloncesto español, haber trabajado recientemente con Samuel Conde en la postemporada y sus experiencias a nivel internacional, sin duda, facilitarán su adaptación a su nuevo equipo, al que dotará de una importante capacidad de anotación en el tiro de media y larga distancia, con unos porcentajes superiores al 40%. De hecho, es una de sus grandes virtudes, aunque también posee un buen físico para superar a sus rivales en el 1x1. Además, tiene una buena lectura de juego para generar sus lanzamientos y encontrar las ventajas de sus compañeros.