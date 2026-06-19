Partido de leyendas en el 'I Encuentro Provincial del Fútbol Veterano'

Los Veteranos del Santa Marina del Rey participarán en el 'I Encuentro Provincial del Fútbol Veterano' que reunirá a 24 equipos en León.

Los actos comenzarán este sábado 20 de Junio 2026, a las 17.00 horas con la disputa de un Partido de Leyendas, dónde Luis Miguel Maestro y Santos Ferrero, en el campo de hierba artificial de La Granja, serán los representantes del equipo de la Ribera del Orbigo. Los equipos estarán dirigidos por Gonzalo, de La Bañeza, y Félix, del equipo de Juristas. El saque de honor correrá a cargo del exárbitro Almaquio Pérez, mientras que la dirección arbitral será responsabilidad de Rafa Guerrero durante la primera parte y de Ezequiel Reguera en la segunda.

Todo listo para el 'I Encuentro de Veteranos'.DL

Posteriormente, a las 19.30 horas, los participantes serán recibidos oficialmente por el alcalde de León, José Antonio Diez, en el Palacio del Conde Luna, de la capital Leonesa.

La jornada concluirá con una cena de gala a las 22.00 horas en el restaurante del Real Aero Club de León. Durante el acto se proyectarán fotografías históricas y actuales de los distintos equipos participantes y se entregarán llaveros y placas conmemorativas.

Además, está prevista la asistencia de destacadas leyendas del fútbol leonés.

Santa Marina del Rey Veteranos figura entre los 24 equipos que recibirán una placa conmemorativa durante la jornada.

También serán reconocidos los árbitros Rafa Guerrero, Ezequiel Reguera y Almaquio Pérez por su trayectoria y vinculación con el fútbol leonés.