HÍPICA | CONCURSO DE SALTOS. La primera jornada
Jinetes y caballos, protagonistas para celebrar las fiestas en León
El Concurso Hípico Nacional de Saltos de León disputó su primera jornada en el Campo Hípico del Parque, en el marco de las fiestas patronales de San Juan y San Pedro. La actual 75 edición se desarrolla durante tres jornadas, arrancando este viernes y prolongándose a lo largo del fin de semana.
Jinetes y amazonas compitieron con un excelente nivel, ante un público que acudió al reciento en masa para presenciar un evento deportivo que siempre atrae a los leoneses. La competición continuará durante el sábado y el domingo, en un horario comprendido entre las 10.00 a las 14.00 horas y desde las 16.00 a las 20.30 horas.