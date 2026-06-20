Mehdi Nafti, entrenador de la Ponferradina «No se si seguiré. Ya lo sabréis a su debida hora»

Para Nafti había «una mezcla de sentimientos viendo el vestuario roto pero orgulloso de ellos. Hoy no me consuela haber llegado a junio así, se me olvida hasta cómo estábamos en enero.

Consolar a Andrés o a Borja es imposible», dijo emocionado entre lágrimas. «Los chicos han creído en mí cuando lo normal era un tercer entrenador».

Respecto a su futuro, no aclaró nada: «Lo sabréis. No miréis por debajo de la alfombra, no es el momento». Dio las gracias «a todos los que han viajado y a la prensa que ha tenido gran trato».