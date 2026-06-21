Éxito de oro en la Power Race León

Éxito de oro en la MMR Power Race León.Virginia Moran

La MMR Power Race León estrenó su versión de gravel convertida nuevamente en un éxito. Valedera para la Copa de España y aspirante incluso a al algo más en próximas entregas, la carrera leonesa elevó a Jorge González y Lucía González a lo más alto del podio. Ambos fueron los triunfadores de una prueba que contó con todos los ingredientes necesarios para que el desenlace fuera brillante.

En la categoría masculina, Jorge González tenía que emplearse a fondo y darlo todo hasta la misma línea de meta para superar a Víctor Manuel Fernández al que sacaba un segundo de ventaja para levantar los brazos como triunfador con un crono final de 3h40:14. La tercera posición era para Diego Llosa Mieres, que cedía media docena de segundos.

A las puertas del cuadro de honor se quedaban Álvaro Nieto y Alejandro Ropero.

Por lo que respecta a la categoría femenina Lucía González demostraba ser la más consistente. Eso sí, Sofía Rodríguez no le fue a la zaga, ya que ganadora y segunda clasificada firmaban el mismo tiempo aunque era Lucía la que al sprint se llevaba el gato al agua, y el oro (4h16:09). Belén López completaba el podio.

Y en la prueba corta el leonés Didier González (3h23:59) era el triunfador por delante de Playo Castelo y Sergio López. Y en féminas Mireia Fernández (4h42:25) escoltada por Paula Díaz y Larraitz Sorrón.