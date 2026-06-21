La vuelta de Yamal da otros aires a España

Publicado por Óscar Maya Belchí Atlanta Creado: Actualizado:

España cumplió con la reacción prometida al ritmo de Lamine Yamal. Titular y elemento disruptor en una selección española que se reencontró con sí misma. Tras el tropiezo del debut, cuatro cambios en el once, goleada (4-0) ante Arabia Saudí, reivindicación y los dieciseisavos de final en un horizonte despejado.

Dijo en la víspera del partido Georgios Donis, entrenador de Arabia Saudí, que España era menos España sin Lamine Yamal y Nico Williams en las bandas. Tenía razón. Solo Lamine Yamal, en su primera titularidad, se la dio. Pero, eso sí, no contó con Oyarzabal. El delantero de España pasó en seis días de firmar una estadística histórica en lo negativo, al ser contra Cabo Verde el primer jugador registrado desde 1966 que jugaba los primeros 30 minutos de un partido del Mundial sin tocar el balón ni una sola vez, a marcar un doblete.

Lo firmó en sus dos primeros disparos a puerta, en los minuto 21 y 24, para colocarse, junto a Fernando Morientes, con 27, en el séptimo máximo goleador de la historia de España. Actuación que completó con la asistencia a Lamine Yamal para el 1-0 en el minuto 10. Tres participaciones de gol antes de lo que tardó en tocar un balón frente a Cabo Verde. España carburó y volvió a encontrarse. Los futbolistas, picados por las críticas, salieron al terreno de juego del estadio de Atlanta con ganas de responder sobre el césped. Y lo hicieron.

También un De la Fuente que celebró su cumpleaños con una victoria de la que él no dudaba, nunca duda de los futbolistas con los que ha ganado todo hasta la fecha. Eso sí, con modificaciones en el once titular respecto al debut. Además de Lamine Yamal, entraron Porro en el lateral derecho, Baena en banda izquierda y Dani Olmo de enganche. Nombres nuevos, pero también modificaciones en el esquema en busca de la velocidad de balón perdida.

Pedri se juntó con Rodri y vio el fútbol de cara, como en el Barcelona. Y fue letal. Su hueco cerca del área lo ocupó un Dani Olmo que aportó frescura entre líneas. Porro tuvo más soltura en ataque que Llorente y Baena, a diferencia de Gavi en el debut, abrió el campo por izquierda. Y por la derecha, el factor diferencial: Lamine Yamal. Tocó cinco balones en los primeros cuatro minutos, en mitad del ruido de una afición entregada al 19 de España. Una entrada de última hora para ver el partido, 1.200 dólares. A muchos les valió la pena por ver a Lamine Yamal en acción.

En cambio, la cara en los rivales era diferente. El miedo se apoderó de ellos.. En su primera acción echó por tierra la ayuda de Salem Aldawsari, quien acabó en el suelo. Imparable. Diez minutos tardó en abrir el marcador en un gol en el que la selección saudí demostró, a pesar de hacer hincapié durante la semana en la defensa en bloque bajo, que no es Cabo Verde.

Desajustes defensivos en un saque de su propia portería y Lamine Yamal marcó su primer gol en un Mundial en su primera titularidad. Tras la lesión a final de temporada, su presencia en el once se aceleró por la necesidad de los tres puntos y, finalmente, jugó 45 minutos que fueron más que suficientes para que España encarrilase el partido.

Primera parte para Lamine Yamal y sin riesgos. La vista sigue puesta a largo plazo. Tiempo para el debut en un Mundial de Yeremy Pino y para dar minutos a futbolistas que los necesitan en busca de recuperar su mejor versión: Nico Williams y Mikel Merino disputaron la última media hora. Antes, España volvió a marcar, pero el gol no llevó el nombre de ningún futbolista de De la Fuente y sí el de un Altambakti que introdujo el balón en su portería en un rebote provocado por un disparo de Marc Cucurella. Segundo gol de córner para España. La pizarra también funcionó.

Todo le salió de cara a España. Solo faltó que Ferran Torres se reencontrará con el gol, que le volvió a ser esquivo, como contra Cabo Verde. Esta vez, por fuera de juego en el 92 tras una segunda parte de gestión de esfuerzos. La mente, en el último compromiso del grupo, el 26 contra Uruguay, al que llegará lanzada dejando atrás las dudas.