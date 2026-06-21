Yamal, extremo de España: «Tenía muchas ganas de volver»

Publicado por Óscar Maya Belchí Atlanta Creado: Actualizado:

Yamal aseguró, tras la victoria por 4-0 contra Arabia Saudí, que tenía «muchas ganas», porque «llevaba mucho tiempo sin poder jugar ni entrenar», se alegró por la actuación y los dos goles de Oyarzabal y remarcó que se trataba, «sobre todo, de ganar».

«Tengo muy buena relación (con De la Fuente), hay plena confianza, me pregunta cómo estoy, qué siento y le he dicho que estoy para jugar, estoy con España y daré el 100% siempre. Toca Uruguay ahora», valoró.