Luis de la Fuente: «Queríamos un resultado rotundo»

Publicado por Javier Ortiz de Lazcano Atlanta Creado: Actualizado:

De la Fuente no pudo celebrar de mejor manera su 65 cumpleaños. La goleada a Arabia Saudí devuelve la tranquilidad a España y refuerza su mensaje.

«El equipo estaba ciertamente enrabietado. Sentía que tenía que sacar un resultado de esta contundencia para que todos estuviéramos más tranquilos».

Cree que la clave estuvo en tener de nuevo la identidad futbolística de España. «Hemos recuperado sensaciones, hemos vuelto a tener velocidad en la circulación».