Diario de León

Luis de la Fuente: «Queríamos un resultado rotundo»

Luis de la Fuente.

Luis de la Fuente.efe

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Javier Ortiz de Lazcano
Atlanta

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De la Fuente no pudo celebrar de mejor manera su 65 cumpleaños. La goleada a Arabia Saudí devuelve la tranquilidad a España y refuerza su mensaje. 

«El equipo estaba ciertamente enrabietado. Sentía que tenía que sacar un resultado de esta contundencia para que todos estuviéramos más tranquilos». 

Cree que la clave estuvo en tener de nuevo la identidad futbolística de España. «Hemos recuperado sensaciones, hemos vuelto a tener velocidad en la circulación».

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