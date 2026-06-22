Olha Kulynych y el Eneicat logran acabar entre las 10 primeras en la Volta Ciclista a Catalunya

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Eneicat cerró su participación en la Volta Ciclista a Catalunya 2026 con una actuación de enorme valor deportivo, logrando acabar con dos décimos puestos: uno individual, de Olha Kulynych, y otro en la clasificación por escuadras. Todo ello en una de las pruebas más exigentes del calendario nacional e internacional.

La ciclista ucraniana Olha Kulynych finalizó en una magnífica 10ª posición de la clasificación general individual, confirmando su regularidad y capacidad para competir de tú a tú frente a algunas de las mejores estructuras y ciclistas del pelotón mundial.

Su resultado sitúa al Eneicat como el primer equipo español de club en colocar a una corredora dentro de las diez primeras de esta edición de la Volta, por delante de las mejores clasificadas de equipos WorldTour como Movistar Team y de formaciones ProTeam como Laboral Kutxa-Fundación Euskadi.

El éxito individual se completó con un gran rendimiento colectivo. El Eneicat alcanzó también la 10ª plaza en la clasificación general por equipos, compartiendo posiciones de privilegio con estructuras de máximo nivel como AG Insurance-Soudal, Team Visma | Lease a Bike, FDJ United-Suez, Liv AlUla Jayco, Cofidis Women o UAE Team ADQ de Paula Blasi.

Una clasificación entre los diez mejores equipos en una Volta de este nivel está al alcance de muy pocos. El resultado refleja el crecimiento competitivo del bloque, su solidez durante las tres jornadas de competición y la capacidad del equipo para responder ante rivales de referencia mundial.

Junto al 10ª posición de Olha, el Eneicat contó con una actuación colectiva destacada de Alessia Missiaggia, 39ª en la general; Aranza Villalón, 41ª; e Irene Moreno, 76ª, en una carrera marcada por el alto ritmo, la calidad del pelotón y la presencia de grandes nombres del ciclismo femenino internacional.

Tras esta importante actuación en Cataluña, el equipo afrontará ahora una semana de campeonatos nacionales, con presencia de sus corredoras en las citas de España, Venezuela, Italia y Ucrania. El Eneicat continúa así consolidando su crecimiento en el calendario internacional: compitiendo con los mejores equipos del mundo, sumando resultados de prestigio y demostrando que su proyecto está preparado para seguir dando pasos adelante.