El Ciudad de Ponferrada ficha al angoleño Yimbu, pívot de 205 centímetros de estatura

El juego interior del proyecto 2026-2027 del Clínica Ponferrada SDP añade otra pieza con la incorporación del angoleño Miguel Yimbu, pívot de 205 centímetros de estatura que se vincula con el club berciano por una temporada después de competir la última en Tercera FEB con el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad la anterior. Allí firmó una extraordinaria temporada en uno de los mejores equipos del Grupo D-B.

No en vano, el nuevo interior del conjunto blanquiazul promedió durante la pasada campaña más de 12 puntos. Además, fue uno de los mejores reboteadores de la categoría –más de capturas 13 de media– y añadió 1 recuperación y casi 2 tapones para un promedio de casi 19 créditos de valoración durante los 25 minutos de media que estuvo sobre la pista en los 24 encuentros que disputó entre temporada regular y fase de ascenso a la tercera categoría.

Nacido hace 27 años en Luanda, la capital angoleña, Yimbu afrontará en El Bierzo su segunda experiencia en Competiciones de la Federación Española de Baloncesto (FEB), tras haber debutado la pasada campaña en Tercera FEB y después de haber firmado dos grandes temporadas en la tercera categoría del baloncesto portugués, con el 5Basket Gondomar durante la 2024-2025 y el Municipio Albufeira en la 2023-2024. En ambos casos jugó las semifinales y presentó unos guarismos asombrosos.

Con su incorporación, el equipo berciano, que estará dirigido por Samuel Conde, suma un físico dominante en ambas zonas, siendo capaz de ofrecer grandes números en los rebotes, tanto en defensa como en ataque, y de modificar los tiros de sus rivales e incluso taponarlos. Esa enorme capacidad atlética le permite, además, ser intenso y un poderoso defensor gracias a la energía que imprime a cada acción. En ataque, igualmente, impone su físico para finalizar cerca del aro rival.