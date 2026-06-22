El Atlético Astorga conocerá el 24 de junio sus rivales

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El 24 de junio se conocerán los componentes de los grupos de Segunda Federación para la temporada 2026-2027, categoría en la que militará un año más el Atlético Astorga.

Si el equipo leonés se mantiene en el grupo I junto al resto de castellanos y leoneses, gallegos, asturianos y cántabros la composición sería la de la imagen que acompaña. También se baraja en las últimas horas la idea de que los conjuntos de la autonomía vayan junto con madrileños, castellano manchegos y Calamocha (Teruel).

En la primera temporada de la categoría, la 2021-2022, los equipos de Castilla y León se dividieron hasta en tres grupos (Palencia Cristo Atlético, Gimnástica Segoviana y Salamanca en el I; Burgos B en el II; y Numancia en el III); al año siguiente la Gimnástica se fue con los madrileños (con el Numancia en 1ª RFEF), mismo destino que en la 2023-2024 para segovianos y sorianos.

Pero siempre ha habido algún equipo de Castilla y León con asturianos, cántabros y gallegos. De salir la nueva configuración, serían los vascos los que harían un bloque de la costa del Mar Cantábrico. El día 24 de junio será la resolución.