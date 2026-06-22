Vuelve el derbi Cultural Leonesa-SD Ponferradina

Los partidos entre la Cultural Leonesa y la SD Ponferradina siempre son intensos tanto en el campo como en la grada.RAMIRO

Vuelve el derbi provincial Cultural Leonesa-Ponferradina, después del descenso de los de Reino a Primera Federación y el no ascenso del equipo berciano al fútbol profesional, tras caer frente al Celta Fortuna en la final del partido de vuelta por 4-1.

Al no lograr el objetivo, ambos clubes leoneses volverán a coincidir en el mismo Grupo 1 de la categoría de bronce del fútbol español.

El nuevo derbi provincial llegará otra vez después de una temporada sin disputarse, pero con mal sabor por parte de los dos clubes y con el paladar más que agrío de dos fieles aficiones que se merecen mucho más tras volcarse con sus equipos, con un comportamiento muy por encima de la demostración de ambos conjuntos en el terreno de juego.

El último duelo provincial disputado data del 17 de mayo de 2025, en la penúltima jornada de Liga del Grupo I de Primera Federación. La SD Ponferradina se llevó la victoria por 2-1 frente a la Cultural en un épico derbi disputado en El Toralín. Vicente Esquerdo fue el gran protagonista al anotar el gol del triunfo en el minuto 94 con un zapatazo en el que el balón entró por la misma escuadra. El Toralín vibró como nunca. Golazo, éxtasis y remontada. Se había adelantado la Cultural con gol de Chacón, que se aprovechó de un fallo de Ger Nóvoa para batir a Andrés Prieto. El empate llegó en el minuto 80 por mediación de Yeray Cabanzón, al rematar a la red un balón dentro del área. Al final 2-1, aunque el ascenso directo a Segunda División fue para la Cultural tras quedarse en esa penúltima jornada el Andorra sin opciones de ser campeón de grupo y sin la posibilidad de subir de forma directa al perder frente al Sestao (1-2), con lo que un empate de la Cultural en su Reino en la última jornada ante el propio Andorra (1-1) le posibilitó ascender de forma directa a la categoría de plata del fútbol español por el margen de un solo gol con la SD Ponferradina en el golaverage particular y por el gol de Antón Escobar en el tiempo añadido cuando el portero Andrés Prieto subió a rematar un córner (2-0 en el Reino para la Cultural y 2-1 en El Toralín para la Ponferradina).

Pintan bastos y los dos equipos deberán confeccionar sendas plantillas con aspiraciones reales de subir a 2ª División.

Otro discurso diferente por parte de los dirigentes de ambos clubes sonaría a disculpa.

La Cultural Leonesa afronta un ajuste drástico en su presupuesto, además de perder el fuerte impacto económico para la ciudad de León.

Toca desarrollar nuevos proyectos. En los banquillos, el cuadro culturalista ha apostado por reestructurar la plantilla y ha presentado recientemente a Jandro Castro como su nuevo técnico.

En la Ponferradina, ya se verá si Nafti sigue al frente.

Mucho trabajo por delante para que Cultural y la Ponferradina puedan rivalizar en un derbi como Dios manda, militando ambos en el fútbol profesional de 2ª División. Como mínimo.

- Mucho trabajo por delante para que la Cultural y la SD Ponferradina puedan rivalizar en un derbi del fútbol profesional