El VARDiario de León cierra su cuarta temporada de tertulias deportivas

La cuarta temporada de la tertulia deportiva ‘El VARDiario de León’ ha llegado a su fin, cerrando un ciclo tras el desenlace de la temporada 2025/2026 para la Cultural y Deportiva Leonesa y la SD Ponferradina. El espacio, impulsado por el Diario de León, se ha despedido con sus habituales programas de cierre analizando el mercado, los fichajes y las expectativas de ambos clubes de cara a la campaña 2026-2027.

El programa deportivo, moderado por Ángel Fraguas, y con los habituales sabios del deportes leonés como Óscar Díez, Juan Simón, Raúl Castro y José Antonio Pérez, además de otros menos habituales como Roberto Canuria, Diego Álvarez Blanco, Manolo Volkscooter y Jorge Callado, echó el cierre a su cuarta entrega consecutiva. El tramo final del espacio ha estado marcado por el adiós a numerosos jugadores cedidos y el análisis de la nueva etapa bajo la dirección deportiva de Asier Goiria y del entrenador Jandro Castro en la Cultural.

Las últimas emisiones del programa se han centrado en la reestructuración de la plantilla culturalista, la planificación deportiva y el reencuentro de los clubes leoneses en el Grupo 1 de Primera Federación tras una campaña donde no se lograron los objetivos. La 2026-2027, la quinta entrega.