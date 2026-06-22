Messi agranda su leyenda con Argentina en dieciseisavos

Publicado por Óscar González Arlington Creado: Actualizado:

Leo Messi no faltó a su cita con la historia, aprovechó su primera ocasión y con dos goles dio a Argentina la victoria sobre Austria (2-0), una virtual clasificación a los dieciseisavos de final y un nuevo récord: con 18 ya es el que más goles ha marcado en la historia de los Mundiales.

Con determinación y sin maldecir siquiera el penalti fallado a los 9 minutos, Messi y Argentina cumplieron con el pronóstico, por más que pudiese asustar la pretendida presión asfixiante de los centrouropeos, que al final fue menos. Ganó Lionel Scaloni la batalla táctica a Ralf Rangnick. Y ganó Messi de nuevo la partida a los que no le conceden el título de mejor de la historia.

Tuvo pronto la oportunidad de demostrarlo, porque a los tres minutos Stefan Posch, que jugó con una férula protectora de la mándibula, rota ante Jordania, cometió penalti sobre Lautaro, señalado por el árbitro tras revisión en el VAR. Sin embargo, no acertó Messi, que trató de lanzar demasiado ajustado al palo izquierdo del meta austríaco, pero dio igual.

Casi con 39 años, el 10 suple con sabiduría el desgaste físico. Ya no necesita grandes carreras, acelera en 10 metros y con eso le basta para sembrar el pánico, porque siempre aparece en el lugar preciso.

Eso le permitió plantarse en el área solo en dos ocasiones, desbaratadas en ambos casos en el último momento por David Alaba. A la tercera no perdonó, entró desde una segunda línea mientras reculaba la defensa austríaca, esperó el pase atrás de Facundo Medina y la envió con el interior a la red. Un gol para la historia, otro récord que anotar.

No le llegó a Austria con su despliegue físico para tratar de equilibrar el marcador y Lionel Scaloni pudo probar la amplitud de su plantilla. Dar minutos a Julián Álvarez, de momento con un papel residual en el equipo, y comprobar la recuperación de Tagliafico. Todo perfecto, tan mágico que incluso Messi anotó el segundo para aumentar la euforia de una grada entregada a su ídolo y presentar su candidatura al título mundial.